Spanier lockt mit Sommergerichten Zum achten Mal finden im Jägerhof die Spanischen Wochen statt. Küchenchef Martin Wunde hat sich Neues einfallen lassen.

Andreas Wunde zeigt einige spanische Spezialitäten, darunter Chorizo- bratwürste, gebratene Riesengarnelen flambiert mit Pernod, Geschmortes vom Eichelschwein in Tomaten-Sherry-Soße und eine Auswahl an spanischen Würsten. © Steffen Unger

Sachsen schwitzt, obwohl die Temperaturen zum Glück noch nicht an die auf der Iberischen Halbinsel herankommen. Doch etwas vom Lebensgefühl des Südens holen Andreas und Martin Wunde seit ein paar Tagen wieder in den Putzkauer Jägerhof. Zum achten Mal laden sie den ganzen Sommer über zu Spanischen Wochen in ihr Restaurant an der B 98 ein. Angeboten auf einer Extra-Karte werden mediterrane Spezialitäten – angefangen bei kleinen Tapas, die meist als Vorspeise serviert werden, über Paella bis hin zu gegrilltem Fisch und Fleisch. Dazu werden spanische Weine und spanisches Bier ausgeschenkt.

Zu den Spezialitäten des Hauses in diesen Wochen gehören beispielsweise Chorizobratwürste. „Die werden eigens für uns hergestellt. Wir bieten sie seit dem Wochenende exklusiv an“, sagt Küchenchef Martin Wunde. In etwa anderthalb Wochen wird es im Jägerhof zudem die eigenen Chorizosalamis geben – auch zum Mitnehmen für zu Hause. Ein Fleischer aus der Region stellt die Würste aus hiesigem Wildschweinfleisch her. Das liefert Andreas Wunde selbst. Denn der Inhaber des Jägerhofes ist passionierter Jäger und Waldeigentümer. – Sein Sohn Martin ist bekennender Spanienfreund. An der Küche des südwesteuropäischen Landes begeistert ihn vor allem, dass sich relativ einfache Zutaten vielfältig miteinander kombinieren und auf diese Art leckere Gerichte zubereiten lassen. So etwas fordert die Kreativität des Küchenchefs heraus.

Tapas-Brunch geplant

„Die Spanischen Wochen kommen bei den Gästen immer sehr gut an – auch, weil es in der näheren Umgebung kein spanisches Restaurant gibt“, sagt Andreas Wunde. Zu den Aktionswochen gehört ein großer Tapas-Themenbrunch am 3. September von 11 bis 14 Uhr.

Der Jägerhof setzt seit mehreren Jahren auf besondere kulinarische Highlights, beispielsweise spezielle Bier- und Weinabende, bei denen ein besonderes Menü kredenzt wird. Auch historische Abende etwa mit Jakob Heinrich Graf Flemming (1667 bis 1728), einst nach August dem Starken zweitmächtigster Mann in Sachsen und Eigentümer des Rittergutes Putzkau, fanden bereits mehrfach statt, selbstverständlich mit angemessenem Essen.

Nun also ist der Jägerhof wieder einmal Spanier auf Zeit. Doch auch wer hiesige Hausmannskost bevorzugt, braucht um das Lokal keinen Bogen zu machen. Denn das Standardangebot des Restaurants gibt es natürlich auch weiterhin.

Geöffnet: Freitag bis Sonntag 11 bis 14 Uhr und Dienstag bis Sonnabend ab 17 Uhr

www.jaegerhof-putzkau.de

