Spanier haben Lust aufs Welpenturnier Beim Weltrekordversuch der Kitas in Weißwasser im Juni treten drei Nationen an. Kommt nun noch eine hinzu?

Am Turnerheim in Weißwasser soll im Juni das größte Kindergarten-Fußballturnier aller Zeiten stattfinden. © André Schulze

Eine deutsch-spanische Kindertagesstätte aus Berlin will beim Welpenturnier im Juni in Weißwasser teilnehmen. Wie Welpenturnier-Organisator Frank Konietzky berichtet, haben Eltern und Erzieher über Presseberichte von dem Event erfahren und telefonisch angefragt, ob eine Teilnahme möglich ist. Das werde nun geprüft, so Konietzky gegenüber SZ.

Bisher sind vor allem Kitas aus dem Umland und aus Polen gemeldet. Außerdem werden Kinder aus Tschechien dabei sein. Am 16. Juni soll am Turnerheim das größte Kindergarten-Fußballturnier aller Zeiten steigen und anschließend im Guinnessbuch der Rekorde landen.

Der nächste Spieltag der regelmäßig stattfindenden Welpenliga, die bereits jetzt für sich in Anspruch nimmt, die kleinste der Welt zu sein, ist am 10. März. Der Sieger der Herzen, die Spreespatzen aus Spreewitz, wird dann leider nicht dabei sein. Spielfreie Teams sind aufgefordert, freiwillig einzuspringen.

zur Startseite