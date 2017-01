Spanier gewinnt beim Rollmopslauf Ernesto Sanches Burgos hat in Dresden vom Lauf erfahren. Er ist einer von 199 Startern.

Maria Altmann gibt die Rollmöpse aus und Tee aus 7 Kanistern. © Kathrin Krüger-Mlaouhia

Der Stadtpark ist am Sonntagmorgen in tiefe weiße Stille gehüllt. Doch rund um die Jahnkampfbahn ist es ungemein quirlig. Kinder, Frauen, Männer, Senioren und einige Nordic-Walking-Läufer sind zusammengekommen. Sogar aus Chemnitz, Zittau oder Ostritz sind sie angereist. 199 Läufer – darunter 45 Schüler und sechs Jugendliche – wollen sich für das neue Jahr nicht nur Gesundheit wünschen, sondern aktiv etwas dafür tun. Beim Rollmopslauf bewältigen sie zwei, vier oder acht Kilometer. Wer Spikes an den Laufschuhen hat, ist am besten dran und rutscht auf dem Schnee nicht weg – obwohl der Bauhof am Morgen den Kurs geschoben und gestreut hat.

Der 35-jährige gebürtige Spanier Ernesto Sanches Burgos aus Madrid hat solche Spikes und gewinnt damit die acht Kilometer der Männer. Mit Frau und zwei Kindern ist er aus Dresden mit dem Zug angereist. „Bei der Laufszene Sachsen habe ich von dem ersten Wertungslauf des Sparkassen-Cup gehört und bin zum ersten Mal hier“, sagt Ernesto. Ihm gefallen die Strecke und der Stadtpark. Zum Röderlauf will er wiederkommen. Dann ist vielleicht Cornelia Heinrich auch wieder dabei. Sie war unter den sieben Walking-Läufern und freut sich, den Laufsport im Stadtpark für sich entdeckt zu haben. Über vier Kilometer mit Stöcken steht Berit Kasten, Sprecherin der Arbeitsagentur, auf dem Siegertreppchen.

