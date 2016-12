Pirnaer Adventskalender Span um Span Als kleine Handwerker verkleidet, schlüpfen Kinder in Pirna aus den Kalendertürchen. Die SZ trifft ihre Vorbilder. Heute: Der Tischler

Maximilian Riedel hat sich als Tischler verkleidet hinter dem 21. Türchen des Adventskalenders versteckt.

Den großen Hobel hat Tischlermeister Jens Füssel nur noch mal fürs Foto herausgeholt. Die Arbeiten, um Holz zu glätten, erledigt er größtenteils maschinell.

Die Werkstatt von Jens Füssel sieht an manchen Stellen ein wenig so aus, als wäre sie eine Filmkulisse. Wie ein zarter Flaum hat sich Holzstaub auf Flächen und Kanten gelegt, als hätte jemand alles absichtlich patiniert. Unter manchen Tischen kringeln sich Berge von Holzspänen . Doch die Überbleibsel natürlichen Rohstoffs dienen weder als Schmuck noch für den Film, sie zeugen vielmehr von der täglichen Arbeit und zeigen gleich, welches Material hier bearbeitet wird: Holz. Jens Füssel, 50, ist Tischlermeister, und wo gehobelt wird, na, Sie wissen schon.

Sein Betrieb ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Handwerkskunst in Familien weitergegeben und weitergeführt. Füssel führt die Firma in der dritten Generation. Sein Großvater machte sich 1932 selbstständig, zunächst mit einer kleinen Werkstatt am Hauptplatz in Pirna-Copitz. Als es zu eng wurde, zogen Opa und Tischlerei noch in den 1930er-Jahren an die Rudolf-Renner-Straße, wo der Enkel noch heute arbeitet. Füssels Vater übernahm den Betrieb in den 1970er-Jahren, und derart familiär vorgeprägt, stand für Jens Füssel schon ab der sechsten oder siebten Klasse fest, was er einmal werden würde.

1982 begann er seine Lehre im elterlichen Betrieb, zunächst einmal bekam er dabei die nötigen handwerklichen Fähigkeiten beigebracht: sägen, bohren, stemmen, schleifen, hobeln. Als Gesellenstück fertigte er einen Büroschrank an mit Türen, Schubladen und allem Drum und Dran, was die Prüfungsordnung eben so verlangte. Seine Meisterausbildung krönte Jens Füssel mit einer aufwendigen Haustür. Seit 2005 lenkt er den väterlichen Betrieb in der Rudolf-Renner-Straße. Ganz ohne Handarbeit geht es auch heute nicht, vor allem , wenn er Teile endmontiert, beispielsweise wenn er Beschläge auf Fenster schraubt oder Leisten zusammenfügt. Doch alles andere, was geht, wird inzwischen maschinell bearbeitet, es erleichtert die Arbeitsgänge. In einem Raum steht beispielsweise eine große computergesteuerte Maschine, die bohrt, fräst und was weiß sonst noch. Allerdings muss man ihr vorher sagen, was sie machen soll.

Füssel legt aber großen Wert darauf, dass seine Firma trotz aller Technik ein Handwerksbetrieb bleibt, industrielle Fertigung gibt es bei ihm nicht. Nichts ist von der Stange, alles wird individuell hergestellt. Unter den geschickten Händen der insgesamt vier Beschäftigten entstehen unter anderem Fenster, Türen, Tore, Möbel, Sonderbauten. Eines von Füssels Spezialgebieten ist es, Brandschutztüren herzustellen. Ja, Sie lesen richtig, aus Holz. Holz leitet keine Wärme, und eine glatte Holztür lässt sich nicht wirklich anzünden.

Und selbst für die Späne, die zwangsweise entstehen, hat Füssel noch eine Verwendung: In dicken Schläuchen über den Arbeitsplätzen abgesaugt, landen sie in einem Silo, an deren Fuß eine Maschine die Späne mit hohem Druck zu Briketts presst. Damit heizt der Tischlermeister seine Werkstatt, wenn es draußen kalt ist.

