Spätes Geständnis

Wegen falscher Verdächtigung gelangte nach über zwei Jahren Manfred P.* (50) aus der Gemeinde Heideblick (Landkreis Dahme-Spree) vor den Kadi im Amtsgericht Weißwasser. Am 11. Mai 2015 wurde er in Kodersdorf geblitzt, als er mit seinem Auto samt Anhänger 13 km/h zu schnell war. Gegen den Bußgeldbescheid aus Niesky legte Manfred P. Widerspruch ein mit der Begründung, nicht er habe das Auto gefahren, sondern sein türkischer Freund Mohammed aus Istanbul. Das Beweisfoto zeigte allerdings keinen Mohammed aus Istanbul, sondern eben den nunmehr Angeklagten. Der gab den Sachverhalt vor dem Amtsgericht Weißwasser letztendlich zu.

Das Ordnungswidrigkeitsverfahren landete schließlich im Landgericht Görlitz. Dort wurde aus dem Bußgeld bald ein Strafbefehl über 600 Euro. Da Manfred P. das Geld nicht aufbringen konnte, legte er gegen den Strafbefehl form- und fristgerecht Einspruch ein. Jetzt, nach über zwei Jahren nach dem Vorfall, hatte Amtsrichter Ralph Rehm darüber zu richten.

Die Geständigkeit des Angeklagten und die Angaben zu seinem Erwerb machten deutlich, dass er an der unteren Erwerbsgrenze steht – in etwa vergleichbar mit einem Hartz-IV-Satz. Auf Anregung vom Amtsrichter beschränkte Manfred P. seinen Einspruch auf die Rechtsfolge und die Strafe wurde mit Zustimmung aller Beteiligten erheblich abgemindert. Übrig blieben 20 Tagessätze zu zehn Euro, also insgesamt 200 Euro, wegen falscher Verdächtigung. Das Urteil ist rechtskräftig.

*Name geändert

