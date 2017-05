Späterer Baustart in Panschwitz Ab Mittwoch geht es zwischen Kamenz und Bautzen nur noch über Umleitungen.

Eine Brücke über das Klosterwasser in Panschwitz-Kuckau sollen saniert werden. © Archivfoto: René Plaul

Die Brückenbauarbeiten in Panschwitz-Kuckau sollen nächsten Mittwoch beginnen. Damit korrigiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr erneut den Termin für den Baustart um zwei Tage nach hinten. Damit verschiebt sich auch der Beginn der Sperrung der Straße im Ort, die auf der Verbindung zwischen Bautzen und Kamenz liegt. Ursache für die Verschiebung seien Kapazitätsgründe beim beauftragten Verkehrssicherungsunternehmen, so Pressesprecherin Isabell Siebert.

In der Ortslage Panschwitz-Kuckau sollen bis zum Sommer 2018 die Fahrbahn der Staatsstraße 100 erneuert, eine Brücke über das Klosterwasser neu errichtet und ein angrenzender Graben verfüllt werden. Ein erster Teilabschnitt war bereits im Herbst 2016 realisiert worden.

Um die Baustelle zu umgehen, gibt es für Autofahrer mehrere Varianten. Die großräumige Umfahrung für den überregionalen Verkehr erfolgt in beiden Richtungen über Bischofswerda. Eine alternative Umleitung ist aus Kamenz kommend auf der S 97 in Richtung Zerna und weiter über die S 101 nach Crostwitz ausgeschildert, die in Siebitz wieder auf die S 100 mündet. Diese Route ist ebenfalls auch in der Gegenrichtung ausgeschildert. (szo)

