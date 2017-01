Später Ampelbau sorgt für Ärger

Die Ampel an der Albertstraße lässt auf sich warten. Die Fußgängerbrücke war bereits seit März 2015 gesperrt und wurde im November abgerissen, doch frühestens ab Juli beginnt der Bau der neuen Fußgängerquerung. „Wieder einmal wurde, wie der Fußgängertunnel am Neustädter Markt, ein Bauwerk aus DDR-Zeiten in Dresden abgerissen, ohne zeitnah die Verkehrssicherheit zu gewährleisten“, sagt Linken-Stadträtin Jacqueline Muth, die Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr ist: „Das ist Zerstörung öffentlichen Eigentums und nicht im Sinne einer Verkehrspolitik, die alle Verkehrsteilnehmer im Blick hat“, sagt sie. Und auch die FDP wettert gegen die Vorgehensweise der Stadt. „Seit Januar 2016 gibt es einen gültigen Stadtratsbeschluss zur Querung am Archivplatz“, sagt Fraktionschef Holger Zastrow. Es sei unverständlich, warum die bis heute nicht eingerichtet ist. „Die Situation vor Ort ist unverantwortlich und riskant, aber das zuständige Amt schaut einfach zu und sucht immer neue Ausreden.“

Im Rathaus verweist man auf die wichtige Nord-Süd-Verbindung, auf der auch die Radwege bedacht werden müssten. Dazu sei besondere planerische Gründlichkeit notwendig. (SZ/kh)

