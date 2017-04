Späte Wende Dynamo gewinnt gegen Heidenheim vor leerem K-Block – und dank eines Doppelwechsels.

Dynamos Mann mit der Torgarantie: Stefan Kutschke macht gegen Heidenheim das 2:1 – und seinen neunten Treffer in den vergangenen sieben Spielen. © Robert Michael

Es ist ein besonderes Spiel, sagt der Stadionsprecher. „Und das in mehrfacher Hinsicht“, meint Peter Hauskeller vor dem Anpfiff. Stimmt vollkommen, lautet die Erkenntnis nach dem Abpfiff – in mehrfacher Hinsicht. Dynamo Dresden besiegt trotz Rückstands den 1. FC Heidenheim mit 2:1 und ist angesichts der Ergebnisse der Aufstiegskonkurrenten wieder näher ran gerückt an die Plätze eins, zwei und drei.



Das nächste Spiel – am Montagabend in Braunschweig – hat damit fast so etwas wie Endspielcharakter für die Dresdner. Was Erich Berko, der mit seinem Kopfball zum 1:1 in der 75. Minute eine spektakulär-emotionale Schlussphase einleitet, mit einem Grinsen quittiert. „Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, doch danach gibt es noch ein paar mehr. Es heißt ja auch Aufstiegsrennen und nicht Aufstiegssprint“, sagt Berko. Man liege aber in Lauerstellung und werde da sein, wenn andere patzen.

Dass es lange Zeit so ausgesehen hat, als würde Dynamo patzen, dass die Nachwirkungen vom 3:3 in Stuttgart samt Ausgleich in der 94. Minute die Beine und auch den Kopf schwer gemacht haben – interessiert im Nachhinein keinen mehr. Stattdessen sagt der Trainer: „Ich bin extrem stolz auf die Leistung. Nicht weil wir Zauberfußball gespielt haben, sondern über die Art und Weise. Wir haben unseren Weg wiedergefunden“, so Uwe Neuhaus nach dem Spiel mit den besonderen Umständen.

Mittwoch 17.30 Uhr ist tatsächlich eine zuschauerunfreundliche Anstoßzeit, worauf die rund 100 trotzdem mitgereisten Heidenheimer Fans mit einem Plakat hinweisen. Zudem muss Dynamo, und dies ist tagesaktuell das schwerwiegendere Problem, mit gesperrten K-Block spielen – ausgerechnet im 2 000. Punktspiel der Vereinshistorie. Das Jubiläum ist wiederum Chefstatistiker Ronny Günther aufgefallen. Der 45-Jährige hat alle Partien der Schwarz-Gelben in einer Datenbank gesammelt und archiviert, also auch die bisherigen neun mit sogenanntem Zuschauerausschluss.

Der Grund diesmal: das Vorstrafenregister, die daraufhin ausgesprochene Bewährung verbunden mit neuerlichen Vorfällen im Pokal gegen RB Leipzig sowie unter anderem auch im Hinrundenspiel in Heidenheim. Die Richter beim Deutschen Fußball-Bund befanden daher, dass die Begegnung nun ohne die maximal 9 055 Fans im Stehplatzbereich, dem Epizentrum für Stimmung bei Heimspielen, stattfinden soll.

Das Dynamo-Zeugnis

Die Sportredaktion der Sächsischen Zeitung vergibt nach jeder Begegnung Noten für die Leistungen der Spieler. Für eine überragende Vorstellung gibt es die 1 - für starke Leistungen vergeben wir die 2 - die 3 steht für solide - 4 für mangelhaft - 5 für enttäuschend - die 6 bedeutet völlig indiskutabel. Stefan Kutschke: Note 3 Wird kaum angespielt – und wenn, findet er keine Abnehmer. Dann kommt die 86. Minute, und alles ist anders.

Wird kaum angespielt – und wenn, findet er keine Abnehmer. Dann kommt die 86. Minute, und alles ist anders. Marvin Stefaniak: Note 4

Licht und Schatten wechseln sich ab. Hat wenig Glück mit seinen Standards. Sieht die fünfte Gelbe und fehlt am Montag. Erich Berko: Note 3

Leitet mit seinem Kopfballtor die Wende ein. Müht sich, immer wieder Lücken zu reißen. Gelingt nicht immer. Aias Aosman: Note 5

Macht Fehler über Fehler. Vergibt auch noch eine Großchance und hat Glück, dass der Schiri nach seinem Foul keinen Elfer pfeift. Niklas Hauptmann: Note 2

Oft nur durch Fouls zu stoppen. Kommt kurz vor der Pause einen Schritt zu spät und damit nicht zum 1:0. Technisch ganz stark. Manuel Konrad: Note 3

Für den verletzten Hartmann in die Startelf gerückt. Hat seine stärksten Szenen, wenn er die Außen mit Diagonalpässen einsetzt. Philip Heise: Note 3

Spielt schon wieder gegen einen Ex-Verein, diesmal aber nicht so auffällig wie gegen Stuttgart. Bereitet dann jedoch das 2:1 vor. Jannik Müller: Note 2

Erkämpft sich den Platz von Modica in der Startelf zurück. Ist immer auf Ballhöhe und wirkt souverän. Gewinnt viele Zweikämpfe. Florian Ballas: Note 3

Verliert beim 0:1 den Torschützen Griesbeck kurz aus den Augen. Es bleibt sein einziger großer Fehler. Macht ein unaufgeregtes Spiel. Niklas Kreuzer Note 3

Auch er hat Mühe, Anspielstationen zu finden oder sich im Dribbling zu behaupten. Seinen Flanken fehlt diesmal die Präzision. Marvin Schwäbe: Note 3

Vor allem bei Rückpässen gefordert. Da selbst unter Bedrängnis immer souverän. Hat beim Gegentor keine Abwehrchance. Marcel Hilßner: Note 2

Bereitet mit seinem ersten Ballkontakt das 1:1 vor. Effektiver geht es nicht. Marcos Alvarez: Note 3

Feiert sein Debüt für Dynamo und holt einen Freistoß am Strafraum raus. Nicht zu bewerten:

Giuliano Modica. (SZ/dk)

Leerer K-Block also!? Nicht ganz. Hoch oben unter dem Stadiondach verrichtet ein Kameramann seine Arbeit. Der ist schließlich unverdächtig und vielmehr dafür verantwortlich, das zähe Spiel einzufangen. Und er hat auch die K-Block-Fans im Fokus. Die stehen diesmal genau gegenüber, verteilt in den Blöcken A, B sowie C – und sind genauso lautstark wie immer.

Überhaupt beginnt das Jubiläumsspiel wie gewöhnlich. Die Massen, fast 20 000 sind gekommen, schreien und singen, die Mannschaft dominiert den sehr defensiv eingestellte Gegner, und die Chancenverwertung ist nicht gut. Die besten Möglichkeiten unter einigen Schüssen vergeben Marvin Stefaniak (35.) und Aias Aosman (58.). Dynamo hat große Schwierigkeiten, gefährlich vors Heidenheimer Tor zu kommen. Auch die vielen Freistöße aus guten Positionen verpuffen wirkungslos.

Eine Chance, ein Gegentor

Den Gästen genügt ein Freistoß nach Wiederanpfiff. Nach Flanke von Marc Schnatterer erzielt Sebastian Griesback das 0:1 in der 48. Minute. Es ist Heidenheims bis dahin erste Chance. Noch mehr überrascht allerdings Schiedsrichter Christian Dietz mit seinen Nicht-Entscheidungen. In der ersten Hälfte zweimal nach Zweikämpfen mit Stefan Kutschke sowie bei einem Foul von Aosman in der 70. Minute bleibt der Elfmeterpfiff aus. Das nennt man wohl ausgleichende Gerechtigkeit.

Dynamo müht sich danach, rennt an, aber vieles ist Stückwerk an diesem späten Nachmittag. Außerdem gibt es erstaunlich krasse Fehlpässe – und irgendwann auch vereinzelte Pfiffe des Publikums.

Es fehlt ein Impuls von außen, den Neuhaus dann doch bringt mit Marcel Hilßner und Marcos Alvarez in dessen erstem Pflichtspiel für Dynamo. Es ist ein Versuch, der sich als Volltreffer erweist – und das keine 30 Sekunden nach dem Doppelwechsel in der 75. Minute. Mit dem ersten Ballkontakt, einer Flanke von der Grundlinie, bereitet Hilßner das 1:1 vor. Berko muss in der Mitte nur noch den Kopf hinhalten.

Jetzt tobt das Stadion wieder, abermals schafft es Dynamo, einen Rückstand aufzuholen. Und erneut ist es Stefan Kutschke, der zum 2:1 in der 86. Minute trifft. Am Ende weiß er ganz genau, bei wem er sich zu bedanken hat: den, wie Neuhaus es formuliert, „glücklichen Wechseln“. Hilßner und Alvarez, findet Kutschke, „haben sich das redlich verdient und großen Anteil, dass wir das Spiel noch gedreht haben“.

