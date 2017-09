Fußball-Landesliga Späte Gegentore im Weinbergstadion Radebeuler verzeichnen gegen Oberligaabsteiger Markranstädt klare Chancenvorteile, aber die Gäste gewinnen trotzdem 2:0.

In den letzten Minuten setzte der RBC alles auf eine Karte. Auch Richard Schöne (rechts) kam noch ins Spiel, aber ein Tor wollte für den Aufsteiger einfach nicht fallen. © Lutz Kollmann

Nun hat es auch die Radebeuler erwischt. Am 4. Spieltag kassierte die Mannschaft von Trainer Matthias Müller die erste Niederlage. Dabei war Oberliga-Absteiger SSV Markranstädt ganz sicher keine Nummer zu groß, „aber im entscheidenden Augenblick ein Stück abgeklärter“, so der RBC-Coach. In der 85. Minute und in der Nachspielzeit sicherten Raik Hildebrandt und Eric Berger (90.+2) mit ihren Treffern den SSV-Erfolg. „Wir haben letzte Saison in der Landesklasse gespielt, unser Gegner zwei Etagen höher“, so Müller. „Die Leistung meiner Jungs war sehr ordentlich, die Chancenverwertung war es nicht, daher müssen wir mit dem 0:2 leben.“

Müller musste seine Startelf ungewollt umformieren, weil einige Stammkräfte fehlten (Helm, Adamczyk, Kopas), „und Richard Schöne und Robert Lauterbach nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren und daher nur auf der Ersatzbank Platz nehmen konnten“. Und so bekam der junge Edgar Partzsch in der Abwehrreihe seine Chance und nutzte sie mit seinen erst 18 Jahren ausgesprochen eindrucksvoll, wie ihm nach dem Abpfiff auch sein Trainer attestierte. Die Umstellungen merkte man den Radebeulern nicht an. Im Gegenteil, der Aufsteiger begann sehr druckvoll. Die Gäste konnten von Glück reden, dass sie nach einer Viertelstunde nicht schon im Hintertreffen lagen. Benno Töppel, der nur die Latte traf (14.), Willi Richter und Florian Müller hatten gleich mehrfach das 1:0 auf dem Spann. Nach etwa 25 Minuten kamen die Markranstädter zu mehr Spielanteilen und einige guten Möglichkeiten durch Jens Frenzel und Patrick Scheithauer. Allerdings verzeichnete der RBC auch nach dem Wechsel die lukrativeren Chancen. Florian Müller, zweimal gut in Szene gesetzt, jagte den Ball jeweils über die Querlatte (58., 63.). Und dann kam auch noch Pech hinzu, als Willi Richter in der 74. Minute nach einer Rechtsflanke nur den Pfosten traf.

Sicher eine unglückliche Niederlage für den RBC, „die uns aber helfen kann, sollten wir die richtigen Lehren daraus ziehen“, sagt Müller, der sich über das Pokallos freute: „Wir spielen zu Hause gegen Oberligist VFC Plauen. Das ist eine interessante Aufgabe, gegen einen höherklassigen Gegner. Ich freue mich auf das Spiel.“ Die Partie soll am 7. Oder 8. Oktober im Weinbergstadion ausgetragen werden. In der Meisterschaft hatte der RBC die Plauener Reserve am ersten Spieltag mit 4:1 bezwungen.

