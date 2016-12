Späte Einsicht beim Flutschutz Das Wasser in der Kita Ehrenberg setzte der Stadtkasse böse zu. Das hat nun Konsequenzen.

Über 50 000 Euro kostet Hohnstein die Sanierung einer Kita nach einem Unwetter. © Zschiedrich

Die ungeplante Sanierung der ASB-Kindertagesstätte Traumzauberland in Ehrenberg kommt Hohnstein teuer zu stehen. An die 53 000 Euro müssen aus dem eigenen Etat bezahlt werden. Denn die Stadt hatte keine Elementarversicherung. Diese wäre im Schadensfall, wie eben beim Starkregen am 25. Juni, eingesprungen und hätte zumindest einen Teil der Kosten übernommen. Bereits nach dem Hochwasser 2010 waren die Kommunen durch den Freistaat angehalten, eine solche Versicherung abzuschließen. Doch das lehnte der damalige Stadtrat ab, offenbar, weil es zu teuer gewesen wäre und man keine größeren Schäden mehr durch Unwetter an kommunalen Gebäuden erwartet hatte. Mit den Wassereinbrüchen in die Grundschule Hohnstein und zuletzt in die Kita Ehrenberg wurde man aber eines Besseren belehrt.

Angesichts der Ereignisse in den letzten Jahren hat sich die Stadt neue Versicherungsangebote eingeholt. Geprüft wurde, ob nur einzelne kommunale Objekte versichert werden können. Doch das ist offenbar nicht möglich. Die Elementarversicherung gibt es nur als Sammelpaket für alle zur Stadt gehörenden Objekte. Die Kosten dafür können umgelegt werden. Letztlich bleibt für die Stadt ein jährlicher Beitrag in Höhe von 3 371 Euro übrig. Hätten sich die Stadträte bereits 2011 für die Versicherung entschieden, wären es nur 2 826 Euro gewesen.

Beiträge auf Miete umgelegt

Viel diskutiert wurde im Stadtrat nun nicht mehr. Tilo Müller (UWV) verwies darauf, dass die Schäden nach Unwettern krasser werden und auch andere Ortsteile betreffen können. Eine Elementarschadensversicherung sei daher unverzichtbar. Ralph Lux (UWV) gab zu bedenken, dass die Versicherung aber nicht jedes Jahr für Schäden eintrete. Deshalb verwies Lutz Hentschel auch darauf, dass man sich schon eher mit dem Thema Flutschutz für die Kindertagesstätte in Ehrenberg hätte beschäftigen müssen. Letztlich haben die Stadträte mehrheitlich bestätigt, dass die Stadt eine solche Versicherung abschließen kann. Bei kommunalen Wohngebäuden werden die Kosten anteilig auf die Mieter umgelegt. Auch die Jugendklubs könnten anteilig mit zur Kasse gebeten werden.

zur Startseite