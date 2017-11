Späte Ehrung für Kulturpalast-Architekt Stadt und Architektenkammer wollen an Wolfgang Hänsch erinnern. Wie, ist noch unklar.

Ein Herzensprojekt für Architekt Wolfgang Hänsch, hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2005, war der Wiederaufbau der Semperoper. Als Chefarchitekt leitete er ihn von 1974 bis 1985. © Ronald Bonss

Jeder verbindet seinen Namen mit dem Kulturpalast, doch es gibt noch viele weitere bekannte Dresdner Gebäude, die von Wolfgang Hänsch stammen. So beispielsweise das Haus der Presse, in dem die DDV-Mediengruppe ihren Sitz hat und in dem weitgehend die Sächsische Zeitung entsteht. Oder das Ensemble Borsbergstraße. Hänsch hat ebenso den Wiederaufbau der Semperoper geleitet.

Nun soll der bedeutende Architekt in seiner Heimatstadt geehrt werden. Einstimmig hat sich der Stadtrat dafür entschieden. Wie genau das passieren soll, ist jedoch noch offen. „Wir regen an, dass die Stadt zusammen mit der Architektenkammer und der Familie von Wolfgang Hänsch nach einer geeigneten Form der Erinnerung an das Leben und das Werk von Hänsch sucht“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Thomas Löser. „Mit seinem Schaffen ehren wir auch beispielhaft die beeindruckenden Lebensleistungen von Menschen unter den schwierigen Bedingungen des repressiven DDR-Staats.“

Hänsch, der im September 2013 starb, fühlte sich und seine Arbeit von der Stadt Dresden nach der Wende nicht respektiert. Bis zuletzt hat er gehofft, dass der Saal im Kulturpalast im Zuge der Sanierung erhalten bleiben kann. Dafür hat der Architekt in mehreren Instanzen vor Gericht für die Anerkennung seines Urheberrechts gestritten. Erfolglos. Vorher war das Einkaufszentrum Webergasse zugunsten der Altmarktgalerie abgerissen worden.

„Wir hätten uns gewünscht, dass Wolfgang Hänsch noch zu Lebzeiten eine angemessene Ehrung erhalten hätte“, sagt Alf Furkert, der Präsident der Sächsischen Architektenkammer. Die Stiftung der Kammer verwaltet den Nachlass des Architekten, den sie von Hänschs Familie bekommen hat, einschließlich der Namensrechte. Sie wollte den Architekten unabhängig von der Stadt ehren. „Wir hoffen, dass die Verwaltung auf uns zukommt“, sagt Furkert.

Verdient habe Hänsch diese Ehrung in jedem Fall, sagt Matthias Hahndorf von der Initiative Ostmodern, die sich als Podium für die Dresdner Architektur der Nachkriegsjahre bis zum Ende der DDR versteht. Er sei einer, der über den engen DDR-Tellerrand hinausgeschaut habe. Hahndorf wünscht sich einen Wettbewerb mehrerer Künstler, aus dem der beste Entwurf für die Hänsch-Ehrung ausgewählt werden soll. Das hätte dem Architekten gefallen.

