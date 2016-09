Späte Aufholjagd der Füchse bringt zwei Punkte Schwache zehn Minuten bringen die Füchse in Heilbronn zwei Tore Rückstand. Aber diesmal ist das Überzahlspiel perfekt.

Geschafft, aber am Ende mit zwei Punkten belohnt. Nick Bruneteau, Roberto Geiseler, Roope Ranta und Jens Heyer. © Tthomas Heide

Die Lausitzer Füchse haben auch das zweite Auswärtsspiel der Saison gewonnen. Bei den Heilbronner Falken siegten sie nach Penaltyschießen mit 4:5. Dabei sah es zehn Minuten vor Schluss nach der ersten Saisonniederlage aus.

Bei den Heilbronner Falken, mit dem Weißwasseraner Marius Stöber (wechselte schon im Nachwuchs) und dem Ex-Fuchs Kevin Lavallee in ihren Reihen, begannen die Füchse selbstbewusst. Das war nach dem ersten Punktspielwochende mit dem überzeuigenden Auswärtssieg in Crimmitschau und dem hart erkämpften Penaltyerfolg über Kaufbeuren nicht überraschend. Füchse-Trainer Hannu Järvenpää wird seine Mannschaft sicher vor zwei kanadischen Falken-Spielern gewarnt haben: Rylan Schwartz war am ersten Wochenende mit fünf Scorerpunkten erfolgreichster Stürmer der Liga, Verteidiger Jordan Heywood mit drei Scorerpunkten punktbester Verteidiger der Liga. Aber ausgerechnet Schwartz ließen die Füchse beim ersten Konter der Gastgeber laufen. Der 26-Jährige ließ Maximilian Franzreb im Füchse-Tor keine Chance – schon stand es 1:0. Die Füchse warf dieser Rückstand allerdings nicht aus der Bahn. Sie machten viel Druck, eroberten immer wieder den Puck und suchten oft den direkten Weg zum Tor. Lange aber wollte der Ausgleich nicht fallen, obwohl Schmidt, Ranta, Fischer, später Götz und Swinnen, der erstmals in dieser Saison wieder mit dabei sein konnte, gute Chancen hatte. Auf der anderen Seite tauchten die Gastgeber, vor allem nach Fehlern der Füchse im Spielaufbau, mehrfach gefährlich vor dem Füchse-Tor auf. Aber Füchse-Torwart Franzreb hinterließ wie schon in Crimmitschau einen starken Eindruck und machte alle Chancen der Gastgeber zunichte. Zwei Minuten vor der Drittelsirene war es dann endlich so weit. Ausgerechnet Debütant Dennis Swinnen war im Nachsetzen nach einem Fischer Versuch erfolgreich.

Auch im Mitteldrittel begannen die Füchse überlegen. Und sie nutzten gleich die erste Überzahl zu einem Treffer, den „Goldhelm“ Roope Ranta mit einer Einzelleistung erzielte. Er zog ins Angriffsdrittel und schloss selbst ab. Danach drehte sich das Spiel. Die Heilbronner erhöhten den Druck und brachten die Füchse in Schwierigkeiten. Förderlizenzspieler Franzreb im Tor stand jetzt im Mittelpunkt und zeigte, warum er bei den Berliner Eisbären unter Vertrag steht. DIe Füchse mussten zwei Unterzahlsituationen überstehen und schafften das mit viel Einsatz ohne Gegentor.

Dass diese knappe 2:1-Führung für das Schlussdrittel alles offen ließ, war jedem klar,, zumal die Heilbronner zuletzt in Freiburg einen Drei-Tore-Rückstand aufgeholt hatten. Aber dann erwischten die Füchse ganz schwache zehn Minuten. Sie nahmen zwei Strafzeiten, kassierten jeweils Tore und wenig später ein drittes. Trainer Hannu Järvenpää nahm nach dem 4:2 der Heilbronner eine Auszeit. Die wirkte mit ein, zwei Minuten Verzögerung. Die Füchse nutzten durch Marius Schmidt ihre zweite Überzahl zum zweiten Tor. Noch waren neun Minuten zu spielen. UInd die Füchse machten unheimlich viel Druck, waren einem Tor ganz nahe. In der 53. Minute musste der Videobeweis herangezogen werden, aber kein Tor. Der Druck vor Falken-Torwart Ridderwall wurde immer größer. Schließlich kassierten die Heilbronner ihre dritte Strafe. Und tatsächlich gelang den Füchsen wieder ein Tor. Sean Fischer erzielte das umjubelte 4:4. Selbst in den verbleibenden 90 Sekunden nahmen die Füchse die Gastgeber noch arg unter Beschuss, aber es ging in die Verlängerung.

In der hatten die Heilbronner nach einem Konter die beste Chance, aber Franzreb hielt großartig, ein zweites Mal, nachdem Götz auf die Strafbank musste.

Im Penaltyschießen scheitert Ostwald für die Füchse, dann hielt Franzreb gegen Kirsch, Swinnen traf den Pfosten, Franzreb hielt gegen Lavallee, Ranta brachte die Füchse in Führung, bevor Schwartz für die Falken und so die Füchse den zweiten Penaltysieg feierten.

Statistik:

Heilbronner Falken – Lausitzer Füchse 4:5 n. P. (1:1, 0:1, 3:2)

1:0 Rylan Schwartz 4:30 (Assist: Bär)

1:1 Dennis Swinnen 18:14 (Fischer, Parkkonen)

1:2 Roope Ranta 26:33 (Überzahl, ohne Assist)

2:2 Justin Kirsch 42:50 (Überzahl: Schwartz, Järveläinen)

3:2 Justin Kirsch 46:50 (Überzahl: Schwartz, Järveläinen)

4:2 Kyle Helms 47:55 (Lavallée )

4:3 Marius Schmidt 51:09 (Überzahl, Swinnen, Mücke)

4:4 Sean Fischer 58:27 (Überzahl, Swinnen, Mücke)

4:5 Roope Ranta (65:00Penalty)

Heilbronn

Tor: Ridderwall

Verteidigung: Heywood, Vogl, Martens, Bär, Gödtel, Kurz

Sturm: Forster, Kirsch, Schwartz, Lavallée, Järveläinen, Krüger, Helms, Gron, Stöber, Gelke, Eberhardt

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Bruneteau, Geiseler, Ostwald, Parkkonen, Mücke, Bohac, Adam, Fischer

Sturm: Lüsch, Schmidt, Ranta, Heyer, Götz, Palka, Hessler, Kubail, Warttig, Maasalo, Swinnen

Schiedsrichter: Stefan Vogl

Strafen: Heilbronn 6, Weißwasser10

Zuschauer:1 345

