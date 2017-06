Späte Antwort auf Kita-Petition Vor zwei Jahren reichten Eltern und Erzieher aus Bautzen einen Forderungskatalog an den Landtag ein. Von der Reaktion sind sie enttäuscht.

Was sollte in den Kitas verbessert werden? Bautzener Eltern haben einen Forderungskatalog gestellt und sind jetzt enttäuscht. © dpa

Nach mehr als zwei Jahren hat Sachsens Regierung auf eine Petition aus dem Landkreis reagiert. Eltern und Erzieher des Bautzener Vernetzungstreffens hatten damals dem Landtag ein Papier überreicht, das auf eine bessere Kinderbetreuung in Kitas und Schulhorten drängte. Nun hat Markus Gießler, der die Petition mit auf den Weg brachte, die Antwort erhalten. Gießler zeigt sich davon enttäuscht: „Der Landtag erteilt uns eine klare Absage bei den Vor- und Nachbereitungszeiten, der Verbesserung des Betreuungsschlüssels, der Ausbildung und der Rente. Das ist schade“, sagt er. Auf die Situation im Hort sei gar nicht eingegangen worden, bedauert er.

Im Mittelpunkt der Petition stand eine Veränderung des Betreuungsschlüssels, damit sich mehr Erzieher um die Kinder kümmern können. Vor- und Nachbereitungszeiten der Pädagogen sollten dabei unter anderem extra bedacht werden. Zudem solle die Ausbildung zum Erzieher spezialisiert je nach Einsatzgebiet Kindertagesstätte oder Schule erfolgen. Auch müsse die Berufseignung vor der Ausbildung geprüft werden. Weitere Punkte waren die Konkretisierung des Bildungsplans, die Stärkung es beruflichen Ansehens von Erziehern, eine bessere Rente sowie mehr Zeit und Geld für Integrationskinder in den Einrichtungen. Über 1 600 Unterschriften von Unterstützern der Petition seien damals im Landkreis in kürzester Zeit zusammengekommen, sagt Markus Gießler.

Für ihn steht fest: „Wir müssen weiterkämpfen.“ Nach einer längeren Pause soll es darum spätestens im Juli wieder ein Vernetzungstreffen geben, kündigt der Bautzener an. In dieser Interessengruppe haben sich Eltern und Erzieher organisiert, um sich gemeinsam für eine bessere Betreutungsqualität in Kindertagesstätten und Schulen einzusetzen. (SZ/ma)

