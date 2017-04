Späne fliegen fürs neue Blockhaus Azubis des Forstbezirkes Neustadt haben im Hohwald Fichten gefällt. Das Holz wird an der Hocksteinschänke verbaut.

Über 20 Meter lang ist die Fichte, die die Forst-Azubis Oliver Büttner (li.) und Bastian Füssel im Hohwald bearbeiten.

Bevor der Nadelbaum gefällt werden konnte, musste Oliver Büttner den Stammfuß verschmälern.

Erst dann wurde der finale Schnitt gesetzt.

Noch steht die knapp 25 Meter hohe Fichte. Doch Oliver Büttner tut alles, damit das gleich nicht mehr so ist. Der junge Mann, der zum Forstwirt ausgebildet wird, lässt im Hohwald seine Motorsäge kreischen. Bevor er die Fichte fällen kann, muss er den Stamm präparieren. Zu dick ist er am Fuß. Oliver Büttner, der im dritten Lehrjahr ist, sägt scheibchenweise um den Stamm herum, um ihn zu verschlanken. Es sind die ausladenden Wurzelansätze, die weg kommen. Büttner sägt so lange, bis der Ausbilder zufrieden nickt. Dann folgt der finale Schnitt. Horizontal raspeln sich die Zähne der Motorsäge durch das frische Holz. Sägespäne fliegen umher. Dann kippt die Fichte und fällt krachend zu Boden. Eine Punktlandung.

Zusammen mit weiteren Azubis des Forstbezirkes Neustadt ist Oliver Büttner im Hohwald bei der Starkholzernte beschäftigt. An die 130 Festmeter Holz werden sie fällen. Ausschließlich stattliche Fichten zwischen 20 und 25 Metern hoch. Das Holz ist für ein ganz spezielles Projekt. Es soll an der Hocksteinschänke verbaut werden. Auf der Terrasse soll noch in diesem Jahr ein Blockhaus errichtet werden. Die alte Veranda wurde bereits abgerissen. An ihrer Stelle soll das neue Blockhaus stehen. „Ab Juni wird das Holz bei uns verbaut“, kündigt Hocksteinschänken-Inhaberin Helen Reumann an. Der Eingangsbereich und der neue Sanitärtrakt, die zum Blockhaus gehören, werden aus Stein gebaut. Der Rest ist aus Holz aus dem Hohwald. Bis September soll das Blockhaus stehen. Die Hocksteinschänke will sich dadurch vergrößern. „Uns fehlte immer Platz“, sagt Helen Reumann. Der soll nun dazukommen. Außerdem könne das Gasthaus seine Besucher künftig ganzjährig bewirten. In der bisherigen Veranda war das nicht möglich. „Davon profitieren vor allem die Mitarbeiter, die nicht mehr nur saisonal beschäftigt werden“, erklärt Helen Reumann. Sie freut sich, dass das Material für das Blockhaus direkt aus dem heimischen Wald kommt.

Auch die Fichte, die Forst-Azubi Oliver Büttner gefällt hat, wird an der Hocksteinschänke verbaut. „Die Starkholzernte ist Teil der Ausbildung“, erklärt Revierförster Mike Metka, der für das Gebiet um den Hohwald zuständig ist. Dank des Auftrags der Hocksteinschänke können sich die Nachwuchsförster selbst in der Holzernte ausprobieren. Gemeinsam mit dem Ausbilder wurden zuvor geeignete Fichten ausgesucht. „Ein Blockhaus braucht gleichmäßig gewachsenes Holz“, erklärt Metka. Das könnten nur Nadelbäume bieten. Fichten seien geradezu ideal.

Gefährlicher Job im Unterholz

Nachdem die Stämme gefällt wurden, geht die Arbeit weiter. Die Azubis müssen sich langsam den Stamm entlang tasten und ihn entasten. „Dieser Teil der Arbeit ist mit am unfallträchtigsten“, sagt Metka. Ein falscher Schritt genügt, und man könne ungünstig in das laufende Sägeblatt stolpern. Deshalb sei immer höchste Konzentration gefragt. Bei der Starkholzernte seien die Forstleute immer in Zweierteams unterwegs – aus Sicherheitsgründen. „Das gilt auch für erfahrene Arbeiter“, betont der Revierförster. Um sich bei laufender Motorsäge überhaupt verständigen zu können, sind die Forstleute mit Funk ausgestattet. Am Helm stecken Kopfhörer, am Visier ein Mikrofon. „Vor allem im dichten Unterholz hilft der Funk, sich zu verständigen“, erklärt Mike Metka.

Oliver Büttner hat die Äste vom Stamm der Fichte inzwischen entfernt. Schnurgerade liegt der Baum. Büttner greift zum Maßband, das an seinem Werkzeuggürtel baumelt. In Sekundenschnelle misst er zwei Meter ab. Das untere Ende der Fichte muss ab. Zu unförmig gewachsen ist der Stamm an dieser Stelle. Fürs Blockhaus ist es deshalb nichts wert. Manchmal steckt auch Fäule im Holz. „Nicht immer kann man das von außen erkennen“, erklärt Metka. Faule stellen müssen ebenso ab. Die Lehrlinge sortieren die Stämme nach Qualität. Die längsten messen 13 Meter. Sie sollen am Blockhaus später den Dachfirst bilden. Die anderen Stämme sind zwischen sieben und zehn Meter lang. Im Durchmesser sind sie zwischen 40 und 70 Zentimeter dick. Etwa zwei Wochen lang sind die Azubis des Forstbezirkes Neustadt im Einsatz, um die bestellten 130 Festmeter für die Hocksteinschänke aus dem Wald zu holen.

