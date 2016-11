Spähen Diebe Einfamilienhäuser aus? Durch den Freitaler Ortsteil Pesterwitz sollen verdächtig viele Autos mit ausländischen Kennzeichen rollen. Die Polizei gibt Entwarnung.

© Symbolbild: Darrelmann

Autos mit ausländischem Kennzeichen, die auffällig langsam durch Einfamilienhaussiedlungen fahren – bei der Polizei sind in den vergangenen Tagen vermehrt Hinweise auf angebliche Diebe eingegangen, die mögliche Ziele auskundschaften. Am vergangenen Sonntag gab es zum Beispiel solche Beobachtungen im Freitaler Ortsteil Pesterwitz, wie die Sächsische Zeitung von einem Anwohner erfuhr. „Es gibt es immer wieder Anrufe, dass Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen durch Wohngebiete fahren – verbunden mit der Vermutung, dass hier ausgespäht wird“, sagt Polizeisprecher Marko Laske dazu. Ob in den Fahrzeugen aber tatsächlich potenzielle Diebe sitzen, will die Polizei nicht bestätigen. Belastbar seien diese Vorwürfe oder Wahrnehmungen nicht, so Laske. „Aktuell liegen der Polizei in diesem Bereich keine Hinweise auf Diebesbanden vor.“ Vor allem in Pesterwitz gab es zuletzt immer wieder Einbrüche. (SZ/win)

