Spachteln für den Kuchenschaf-Laden Die Weißigerin Nadine Brams wurde im Fernsehen mit ihren Tortenständern berühmt. Nun plant sie ihr erstes Geschäft.

Nadine Brams und ihre Tochter Marie spachteln die Wände im zukünftigen Caketale-Laden ab. © Brams/Caketales Nadine Brams und ihre Tochter Marie spachteln die Wände im zukünftigen Caketale-Laden ab.

Hier sollen die dekorativen Kuchenständer, die u. a. die Form von Schafen haben, verkauft werden.

Nadine Brams arbeitet weiter an ihrem Kuchenmärchen. „Caketales“ heißt die Firma, die sie mit Geschäftspartner Gregor Kessler gegründet hat. Seitdem beide Anfang Oktober in der Vox-Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ auftraten , um einen Investor für Nadine Brams Kuchenschafe zu finden, ist auch der Hamburger Unternehmer Ralf Dümmel mit im Boot, oder besser gesagt: in der Backstube.

Am Dienstag machte die hübsche Hobbybäckerin, die aus Weißig am Raschütz stammt, den nächsten Schritt. Sie holte sich den Schlüssel für ihren ersten Caketales-Laden ab. Er soll im hessischen Gravenbruch, einem Stadtteil von Neu-Isenburg (bei Offenbach), entstehen, dort wo Nadine Brams mit ihrer Familie lebt. Den Mietvertrag hat die gebürtige Sächsin letzte Woche unterschrieben. Der Laden ist immerhin 70 m² groß. Er soll Platz bieten für einen Verkaufsraum und eine Eventküche. Am ersten Mai-Wochenende soll er eingeweiht werden. „Ich hoffe, dass auch Ralf Dümmel kommt“, sagt Nadine Brams. Er habe angekündigt, selbst mal so ein Kuchenschaf dekorieren zu wollen.

Sie ist ihm noch immer sehr dankbar. Nicht nur wegen der Anschubfinanzierung von 100 000 Euro, sondern dass er ihren Kuchenschafen den Weg in die Regale geebnet hat. „Als Start-up-Unternehmen hat man sonst keine Chance, in den großen Discountern gelistet zu werden.“, sagt die junge Mama, die ursprünglich überhaupt nicht daran gedacht, mit ihrer Idee Geld zu verdienen. Für die Geburtstagstorte ihrer Tochter Marie hatte sie einen besonderen Kuchenständer gebastelt. Er sah aus wie ein Mädchen. Später wurden auch Jungen daraus. Doch am besten laufen die Schafe. Passend vor Ostern dürfte das Interesse an den Lämmern noch einmal steigen.

„Die Fernsehshow ist gut, um bekanntzuwerden und zu sehen, ob ein Produkt gewollt ist oder nicht“, sagt Nadine Brams über die Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“. Im vergangenen halben Jahr hat Caketales rund 50 000 Kuchenständer verkauft. Im gesamten Jahr davor waren es gerade einmal 350 Figuren. Damals noch ohne die Unterstützung von Ralf Dümmel.

„Aber nur, weil man in der Höhle der Löwen war, heißt das noch lange nicht, dass man ausgesorgt hat“, fügt sie hinzu. Denn nach dem ersten Hype ist es um die Kuchenschafe etwas ruhiger geworden. Nadine Brams sagt: „Jetzt, wo wir so langsam aus den Köpfen raus sind, fängt die Basisarbeit erst richtig an.“

Der erste Caketales-Laden in Gravenbruch soll helfen, die Kuchenschafe erst einmal in Hessen zu etablieren. Gleichzeitig soll der Verkauf per Internet weiter angekurbelt werden. Viel verspricht sich die Weißigerin von den sogenannten Cakeparys, die an den Tupperpartys angelehnt sind. Caketale-Mitarbeiter sollen in privater Runde die dekorativen Kuchenständer und ihre vielfältigen kreativen Möglichkeiten bekannt machen.

Die ersten Cakepartys liegen bereits hinter ihr. „Die sind immer sehr lustig“, sagt Nadine Brams. „Richtige Mädelabende eben.“ Auch Männer seien eingeladen. Doch bisher haben sich ausschließlich Frauen für die Cakepartys interessiert.

Zehn Leute seien ihrer Meinung nach zu viel. „Man dekoriert ja nur eine Figur, und jeder soll mal mitmachen“, so die Weißigerin. Maximal sechs Leute sollen zu einer Cakeparty eingeladen werden.

Zurzeit werden deshalb auch Cake-Tutoren ausgebildet. 15 Tutoren ist das Ziel. Genauso viele Läden möchte sie in ganz Deutschland eröffnen. Das wäre ihr Traum. Sie könnte sich auch einen Caketales-Laden in ihrer Heimatstadt Großenhain vorstellen. Doch erst einmal gilt es, den ersten Caketales-Laden herzurichten. Ab dieser Woche wird deshalb fleißig gespachtelt, tapeziert und gemalert.

