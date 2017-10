Soziokulturelles Zentrum Görlitz verliert weiteren Monat Statt im Oktober soll der Stadtrat den Bau erst im November beschließen. Der OB bleibt trotzdem zuversichtlich.

Christian Thomas, Vereinsvorsitzender beim Second Attempt, steht auf dem Gelände der Rabryka an der Bautzener Straße und zeigt das Modell für das Zentrum für Jugend und Soziokultur, das in der Furnierhalle des früheren Waggonbau-Werkes I entstehen soll. © pawel sosnowski/80studio.net

Zwei wichtige Beschlüsse sollte der Stadtrat auf seiner Sitzung am heutigen Donnerstag fassen: Den Ankauf der Furnierhalle des früheren Waggonbau-Werkes I vom jetzigen Eigentümer Kommwohnen sowie den Baubeschluss für das Zentrum für Jugend und Soziokultur, das in der Furnierhalle entstehen soll.

Beide Punkte aber fehlen auf der Tagesordnung. „Ich habe sie zurückgezogen“, sagt OB Siegfried Deinege (parteilos). Voraussetzung für die Beschlüsse ist nämlich, dass die Förderanträge bewilligt sind. „Das ist noch nicht der Fall“, sagt Deinege. Doch er ist zuversichtlich: „Die Bearbeitung müsste in letzten Zügen liegen.“ Bisher seien keine größeren Rückfragen an die Stadt gestellt worden, lediglich Kleinigkeiten. Für den OB ist das ein Indiz, dass es mit den Förderanträgen keine Probleme gibt.

Der gegenwärtige Plan sieht Kosten von 3,26 Millionen Euro vor, davon 1,7 Millionen Euro Stadtumbau-Mittel, eine Million Euro Investkraft-Förderung sowie einen städtischen Eigenanteil von 560 000 Euro. Diese Aufteilung muss noch nicht endgültig sein, betonte bereits im Juli Friedemann Dreßler vom Amt für Stadtentwicklung, der als städtischer Projektleiter für das Zentrum fungiert. Nach Aussage von Deinege ist der Kostenplan nach wie vor aktuell, auch an den Gesamtkosten von 3,26 Millionen Euro habe sich nichts geändert.

Das Zentrum soll eine Nutzfläche von gut 1 100 Quadratmetern und eine Grundstücksfläche von fast 1 900 Quadratmetern haben. Geplant sind unter anderem Gastronomieraum, Küche, Bar sowie ein 170 Quadratmeter großer Veranstaltungsraum, der Platz für 300 Leute bietet und teilbar ist – etwa für zwei Seminar- und Workshopräume. Dahinter schließen sich der Jugendtreff, die 95 Quadratmeter große Werkstatt, freie Büroplätze für einzelne Projekte, Teeküche, Lager, Sanitärräume und mehr an. Ein kleiner Teil der Halle hat eine zweite Etage. Oben sind ausschließlich die Büroräume der Betreiber geplant.

Die Stadt hat den Bauantrag im August beim Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) abgegeben. Das SIB stellt alle förderfähigen Kosten auf, macht also die Zuarbeit für die Sächsische Aufbaubank (SAB) – und zwar für alle Projekte. Und momentan habe es ziemlich viele Projekte auf dem Tisch, deshalb dauere es etwas länger, weiß Deinege. Wenn die SAB die Zuarbeit vom SIB erhalten hat, stellt sie nach Angaben des Oberbürgermeisters beide Förderbescheide aus, also Stadtumbau und Investkraft-Förderung. Deinege rechnet damit, Anfang November alles zu erhalten: Die Fördermittelzusagen und die Baugenehmigung. Dann würden die beiden Beschlüsse auf der November-Tagesordnung des Stadtrates landen.

Dort rechnet der OB mit einer breiten Zustimmung der großen Fraktionen, auch der CDU: „Das ist ja ein lange gemeinsam geplantes und im Haushalt enthaltenes Projekt.“ Der CDU-Abgeordnete Octavian Ursu hatte kürzlich in einem Interview gesagt, dass es über das Zentrum in seiner Partei Diskussionen gebe, „weil uns der Sinn des Projektes nicht mehr klar ist und es eine Ewigkeit braucht, bis es zustande kommt.“ Die Schwierigkeiten seien überwunden, erklärt nun Deinege: „Mit Herrn Ursu bin ich mir einig, dass das Projekt so durchgezogen wird, wie es ist.“ Es gebe keinen Grund, die Jugend vor andere Tatsachen zu stellen. Insofern sieht der OB den beiden Ratsbeschlüssen gelassen entgegen.

CDU-Fraktionschef Dieter Gleisberg bestätigt auf Nachfrage, dass die CDU bei dem Zentrum hinter dem OB steht: „Allerdings wollen wir, dass es endlich mal losgeht.“ Die CDU wolle endlich Taten sehen, keine weiteren Verzögerungen. Dem stimmt der OB zu: „Beim weiteren Zeitplan soll es trotz der jetzigen Verzögerung keine Veränderungen geben.“ Wenn die Baugenehmigung da ist, folgen Ausführungsplanung und Ausschreibung. Mit einem Baubeginn rechnet der OB weiterhin im April. Ziel für die Eröffnung des Zentrums sei ein Jahr darauf, im Frühling 2019.

Betreiber des Zentrums wird der Verein Second Attempt, der schon jetzt auf dem benachbarten Gelände der einstigen Hefefabrik an der Bautzener Straße die Rabryka betreibt. Vereinschef Christian Thomas ist von der Stadt nicht informiert worden, dass sich die Beschlüsse verzögern. „Ich war bisher davon ausgegangen, dass alles bleibt wie geplant“, sagt er. Nur durch die im Internet veröffentlichte Tagesordnung habe er erfahren, dass dem nicht so ist. Sein Verein habe gerade zwei Aufgaben für das Zentrum für Jugend und Soziokultur auf dem Tisch: Eine Aktualisierung der Rentabilität sowie eine Auflistung der Ausstattung: „Dafür haben wir bis Mitte November Zeit.“ Das sei unabhängig von den Stadtratsbeschlüssen – und zeitlich zu schaffen. Mit den Bauthemen hingegen habe der Verein nicht so viel zu tun: „Wir sind nicht bei jeder Fachplaner-Runde dabei.“

