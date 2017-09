Sozialwohnungen oder Globus?

Na Klar! Die Linken mal wieder! Marina Garden ist noch nicht ausgestanden, da wird auf dem nächsten Grundstück, was der Stadt nicht gehört, ein Wolkenkuckucksheim geplant. Zum Glück gibt es ja den Dresdner Steuerzahler, der dann wieder die Entschädigung für die Grundstückseigentümer erARBEITET!! Wie lange geht dieses Schmierentheater noch?? Zwei Jahre? GLOBUS täte gut daran, die Arbeiten am Bahnhof sofort einzustellen, sonst zahlen die noch der Stadt die Sanierung und werden dann zum "Dank" enteignet. Und dann noch das Ziel der ganzen Aktion - Sozialwohnungen im Gleisdreieck. Von den armen Schweinen, die dann in dieses Lärmdreieck gezwungen werden ist wohl keine Klage auf Einhaltung der Lärmwerte zu erwarten. Ach so; Lärm machen ja nur Straßen und Autos. Güterzüge sind ja flüsterleise. Zumindest in den "Hirnen" von GRÜNEN und Linken.