Sozialwohnungen am Altmarkt Revitalis will noch in diesem Jahr beginnen, schräg gegenüber der Kreuzkirche Wohnungen zu bauen.

In zweiter Reihe hinter dem Altmarkt entstehen 200 Wohnungen, im Blickfeld der Kreuzkirche. 30 davon werden zu sozial verträglichen Mieten angeboten. Der Investor will 2020 fertig sein. © René Meinig

Es ist die letzte Grünfläche in dem Bereich: In zweiter Reihe hinter dem Altmarkt baut der Investor Revitalis 200 neue Mietwohnungen. 30 davon werden öffentlich geförderte Sozialwohnungen. Die Miete für diese Wohnungen wird bei 6,50 Euro kalt pro Quadratmeter liegen. Wie viel die anderen Wohnungen kosten werden, sei noch unklar, sagte Revitalis-Sprecherin Daniela Börger auf SZ-Anfrage.

Im Sommer will das Unternehmen den Bauantrag einreichen, und im vierten Quartal dieses Jahres soll der Bau beginnen. Die archäologische Erkundung des Areals ist bereits losgegangen. Das Grundstück ist insgesamt 3 140 Quadratmeter groß. Als Wohnfläche sind insgesamt 13 500 Quadratmeter geplant. Im historischen Areal an der Kreuzkirche sollen im Erdgeschoss kleinere Läden und Gaststätten entstehen. Darüber sind sechs Etagen mit Wohnungen vorgesehen. Auch eine Tiefgarage mit 125 Plätzen ist unter dem Gebäude geplant.

Wegen der besonderen Lage hatte das Hamburger Unternehmen bereits 2015 einen Fassadenwettbewerb durchführen lassen. Fünf Architekturbüros haben sich daran beteiligt, gewonnen hat das Hamburger Büro MPP Meding Plan + Projekt. Laut Entwurf wird die Blockrandbebauung wie in der Nachbarschaft fortgesetzt. Ebenso halten sich das Farbkonzept und die Materialien an das Umfeld. So soll ein einheitliches Quartiersbild entstehen.

Revitalis hat bereits die ehemals als Wiener Loch verschmähte Baulücke vor dem Hauptbahnhof zum Prager Carrée mit 241 Wohnungen und Einzelhandelsflächen gefüllt. Außerdem hat das Unternehmen das Haus am Schauspielgarten und am Wettiner Platz gebaut. Dass er den Zuschlag bekommen hat, freue ihn sehr, sagte Revitalis-Vorstand Thomas Cromm. „Wir realisieren ein wunderbar gelegenes Wohnquartier in der Altstadt, die ansonsten vorwiegend durch Hotels und Einzelhandel geprägt ist.“ Dresden sei mittlerweile der größte Investitionsstandort des Unternehmens. Insgesamt wurden hier mehr als 750 Wohnungen, 10 000 Quadratmeter Gewerbefläche und ein Hotel gebaut.

Im ersten Quartal 2020 sollen die neuen Wohnungen fertig sein. Das freut auch Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne): „Bis 2020 benötigt die Stadt jährlich rund 2 000 Neubauwohnungen. Wir freuen uns sehr, dass auf dem innerstädtischen Grundstück zwischen Schreibergasse und Pfarrgasse 200 neue Mietwohnungen entstehen, bei denen Revitalis auch den Aspekt der sozialen Verantwortung durch den Bau von preisgebundenem Wohnraum berücksichtigt hat.“

Von den Sozialwohnungen musste das Unternehmen aber erst durch die Stadtratsmehrheit überzeugt werden. Die Bindung, für 30 der Wohnungen maximal 6,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter zu nehmen, gilt für fünf Jahre. Danach könnten die Mieten dort deutlich anziehen. Die Stadt versucht seit einiger Zeit, immer mehr Investoren zu überzeugen, auch Sozialwohnungen in Neubauten mit anzubieten. Das sei wichtig für die soziale Durchmischung, damit nicht nur in Brennpunkten wie Prohlis und Gorbitz günstige Wohnungen entstehen.

Im März will der Stadtrat die Gründung der neuen kommunalen Wohnungsbaugesellschaft beschließen. Diese soll vorwiegend Wohnungen zu bezahlbaren Mieten bauen. Dafür gibt es mittlerweile auch ein Förderprogramm vom Land. „Die neue Gesellschaft ist ein entscheidender Baustein für den sozialen Wohnungsbau“, so SPD-Stadtrat Thomas Blümel. Sie könne es aber nicht alleine richten. Deshalb sei es notwendig, Genossenschaften und private zu unterstützen. „Die Mehrheit der Privaten Wohnungsbauer sind nämlich keine geldgierigen Investoren“, so Blümel.

zur Startseite