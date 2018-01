Sozialwerkstatt vor Wiedergeburt Die Einrichtung in Nebelschütz soll zu neuem Leben erweckt werden.

In diesem Gebäude ist die Sozialwerkstatt untergebracht. © Matthias Schumann

Nebelschütz. Die viele Jahre erfolgreich betriebene Sozialwerkstatt in Nebelschütz soll wiederbelebt werden. Darüber informiert Bürgermeister Thomas Zschornak. „Sie soll benachteiligten Menschen wie Rehabilitanten oder Beziehern von Hartz IV-Leistungen ein erster Anlaufpunkt sein, um ins Berufsleben zurückkehren zu können.“ Dazu würden mögliche Partner gesucht, die sich vorstellen können, zum Beispiel auch über die Sozialwerkstatt in Nebelschütz Personal zu rekrutieren. Die Kamenzer Bildungsgesellschaft, die DPFA Weiterbildung GmbH Bautzen und die Gemeinde selbst wollen am 6. Februar um 18 Uhr im Versammlungsraum in der Gemeindeverwaltung in Nebelschütz das Gemeinschaftsprojekt vorstellen. „Dazu sind alle Gewerbetreibenden aus der Region eingeladen“, so der Bürgermeister.

Bereits am 4. Februar gibt es an gleicher Stelle die 3. Saatgut-Tauschbörse – von 14.30 bis 17 Uhr. Auch wer kein Saatgut aus eigener Ernte mitbringt, kann unbekannte und seltenere Sorten kennenlernen, erwerben und diese dann im eigenen Garten anbauen. Für Kaffee und Kuchen sorgen Nebelschützer Vereine, heißt es. (szo)

