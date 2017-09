Sozialvereine trotzen Haushaltssperre Derzeit gibt es keine Auswirkungen auf die Arbeit. Trotzdem wird die Entwicklung genau beobachtet.

Die Haushaltssperre des Landkreises hat keinen Einfluss auf den laufenden Betrieb von Einrichtungen von Vereinen und Verbänden, wie etwa Pflegeheimen. Dennoch schauen die Verantwortlichen genau hin.Foto: dpa © dpa

Der Landkreis Görlitz hat eine Haushaltssperre verhängt. Der Hauptgrund ist die sinkende Zahl von Asylbewerbern. Der Landkreis hatte 2015 Wohnungen, Unterkünfte angemietet, die am Ende mit der sinkenden Zahl der Migranten gar nicht mehr gebraucht werden. Deshalb muss das Landratsamt nun sparen. Die Behörde zahlt für leer stehende Räumlichkeiten, und das bis 2018 – aber auch Sozialleistungen stehen auf dem Prüfstand. Um die fünfeinhalb Millionen Euro kostet das Ganze. Aber Sozialvereine, -verbände oder gar Hartz-IV-Empfänger sind keinesfalls Schuld an der Misere.

Was trägt außer der Asylproblematik zum Minus im Kreishaushalt bei?

Die Sozialausgaben. Neben den Geldern, die für die Asylunterkünfte benötigt werden, ist das der zweite Posten, der zu einer Haushaltssperre führte. Für den Landkreis Görlitz ist das nichts Neues.

Im Sommer 2013 beispielsweise gab es ein Loch von sechs Millionen Euro im Haushalt, auch damals wurde eine Sperre verhängt, auch damals schon lagen die Gründe im Sozialen auf der einen und der Asylproblematik auf der anderen Seite. Letztere waren damals aber eher noch überschaubar.

Welche Auswirkungen hat die Sperre für Vereine, Verbände?

„Im Moment sind bei uns noch keine Auswirkungen der Haushaltssperre des Kreises spürbar“, sagt Dirk Reinke, Geschäftsführer der Awo Oberlausitz. Alle abgeschlossenen Verträge werden eingehalten. „Es ist derzeit alles im grünen Bereich“, so der Awo-Chef.

Abhängig von Förderzusagen sei die Arbeiterwohlfahrt Oberlausitz nicht. Trotzdem schaut Dirk Reinke ganz genau hin, wenn es um das Thema Haushaltssperre geht. „Wir müssen schauen, wie sich die Zuweisungszahlen zu den Einrichtungen der Jugendhilfe entwickeln“, sagt er. Ähnlich sieht man es beim DRK Kreisverband Görlitz Stadt und Land.

Was bedeutet die Haushaltssperre dann aber generell?

Sie bedeutet, dass nur noch Ausgaben getätigt werden dürfen, die durch Gesetz oder Vertrag gebunden oder zum Aufrechterhalten des Dienstbetriebes notwendig sind. Investitionen, die derzeit laufen, sind davon nicht betroffen.

Wie trifft das Ehrenamtliche, wie etwa den Arbeitslosenverband?

Joachim Herrmann, Vorsitzender des Arbeitslosenkreisverbandes Löbau-Zittau, kennt das Problem Haushaltssperre schon. „Alle Jahre wieder“, winkt der ehrenamtlich Tätige ab. Seit 1990 ist er in dem Bereich tätig. Bisher gebe es noch keine Auswirkungen der Sperre, schildert er. Bis zum 30. November laufen noch zwei Maßnahmen, die Gelder sind gebunden und damit sicher. „Was aber danach kommt, weiß kein Mensch“, so Joachim Herrmann. Er verweist auf die politische Großwetterlage: „Erst ist Bundestagswahl, dann braucht es Zeit zum Sondieren.“

Joachim Herrmann verweist auf ein Projekt, das ihm am Herzen liegt: die Holzwerkstatt. Seit 1990 gibt es die. Allein 600 Euro an Miete sind notwendig, um sie zu betreiben. „Wenn diese Summe der Arbeitslosenkreisverband übernehmen müsste, wären wir innerhalb von vier Monaten pleite“, warnt er. Derzeit plant Joachim Herrmann zudem mit einer Flüchtlings-Integrationsmaßnahme. Eigentlich sollte die bereits am 1. März starten, nun ist der 15. September anvisiert. Er geht davon aus, dass das funktioniert. „Der Landrat hat gesagt, alles Laufende wird gemacht. Wir können nur hoffen, dass es tatsächlich weiterläuft“, sagt Joachim Herrmann.

Was sind die Hintergründe für eine Haushaltssperre?

Es sind seit Jahren immer dieselben. Ausgleichszahlungen von Bund und Land reichen nicht aus. Hinzu kommt die eh schwierige soziale Lage im Landkreis Görlitz. Finanzexperten warnen, dass eine Sperre das Problem unzureichender Deckung einzelner Punkte nicht löste, sondern es sogar noch verschärfen könne. Eine Haushaltssperre habe denselben Effekt wie im Haushalt nicht vorgesehene Gelder. Arbeitslosen-Verbandschef Joachim Herrmann formuliert es so: „Wir müssen einfach abwarten, wie schnell Bund und Land am Ende zu Potte kommen.“ Er hofft, für seinen Verein geht es weiter.

