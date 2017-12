Sozialistisches Wartekollektiv vor Weihnachten Die Qualität des heimischen Handwerks lockt vor Heiligabend die Menschen in Scharen an die Theke einer Zittauer Fleischerei.

Die Schlange am 23. Dezember bei einem Fleischer in Zittau © Elke Schmidt

Zittau. Nein, das Foto ist eher ein Beweis dafür, dass die Oberlausitzer nicht nur, aber doch verstärkt an den Feiertagen Wert auf regionale Qualität legen und beim heimischen Handwerk einkaufen. So wie am Tag vor Heiligabend bei einem Fleischer in der Friedensstraße. Da warteten etliche Menschen gemeinsam und geduldig, bis sie dran waren. Für manche war das sicher nicht das erste Mal. Solche Schlangen gab es zu DDR-Zeiten öfter vor den Läden zu sehen. Damals gab es viele Dinge nur selten zu kaufen. Man musste zuschlagen, sobald sich die Gelegenheit bot, also stellte man sich an. Das nannte man auch „sozialistisches Wartekollektiv“. (es)

