Sozialer Wohnungsbau in Leuben geplant

Dresden benötigt Wohnungen mit bezahlbaren Mieten. Mit einer Wohnungsbaugesellschaft soll die Stadt einen Teil selbst bauen. Obwohl die Woba noch nicht gegründet ist, plant die Stadttochter Stesad die ersten Bauprojekte dieser Art. So sollen auf dem ehemaligen Nickerner Kasernengelände Mehrfamilienhäuser entstehen. Nun kommt ein weiteres Grundstück an der Ulmenstraße in Leuben ins Spiel. An diesem Mittwoch wird im Leubener Ortsbeirat der Arbeitsstand zu dem Vorhaben vorgestellt. Die Sitzung beginnt 19 Uhr im Bürgersaal des Leubener Rathauses, Hertzstraße 23. Zudem geht es um den Kitaneubau in der Mockethaler Straße. (SZ/noa)

