Sozialberatung bleibt in Radeberg Verschiedene Sprechstunden werden weiter in der Stadt angeboten- obwohl die Außenstelle des Sozialamtes mit Jahresbeginn geschlossen wurde.

Beratungsgespräche zu sozialen Fragen wird es auch künftig in Radeberg geben. © Thomas Lehmann

Radeberg. Auch, wenn die Außenstelle des Sozialamtes des Landkreises an der Heidestraße mit Jahresbeginn geschlossen ist, bleiben die Sprechstunden für Tumorpatienten, die Schwangerenberatung sowie des sozialpsychiatrischen Dienstes in Radeberg erhalten. Darauf weist das Landratsamt hin.

Die Außenstelle war geschlossen worden, weil der Bedarf an der Betreuung von Hartz IV-Betroffenen in Radeberg in den vergangenen Jahren massiv zurückgegangen war (SZ berichtete). Deshalb hatte sich das Landratsamt entschlossen, die Betroffenen künftig in Kamenz zu betreuen.

Die in Radeberg verbliebenen Sprechstunden finden nun in neuen Räumen statt: im Gebäude 223, Raum 111 in der Heidestraße 70 auf dem ehemaligen Robotron-Areal. Die Beratung für Tumorpatienten nach Terminvereinbarung ( 03591 525153107), die Schwangerschaftsberatung dienstags 8.30 bis 18 Uhr und der sozialpsychiatrische Dienst donnerstags 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr. (SZ)

