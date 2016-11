Sozialassistentin ist das Christkindel Judith Wallner übernimmt die Rolle für den Schlesischen Christkindelmarkt in Görlitz. Ihre Aufgaben stehen bereits fest.

Die 18-jährige Judith Wallner. © Kulturservicegesellschaft

Judith Wallner ist das neue Christkindel für den Schlesischen Christkindelmarkt in Görlitz dieses Jahr. Die 18-jährige Sozialassistentin, die derzeit eine weiterführende Ausbildung zur Erzieherin absolviert, lebt seit drei Jahren in der Stadt. Die Freude an der Arbeit mit Kindern war nicht nur der Grund für Ihren beruflichen Werdegang, sondern sei auch Anlass gewesen, sich fürs Christkindel 2016 zu bewerben, teilt Benedikt M. Hummel von der Görlitzer Kulturservicegesellschaft mit. „Wir haben uns für eine Kandidatin entschieden, die diese Rolle ganz und gar ausfüllen und mit ihrer positiven Ausstrahlung einen besonderen Glanz verleihen wird“, so der Leiter.

Das Christkindel ist fester Bestandteil der vorweihnachtlichen Zeit in Görlitz. Es repräsentiert nicht nur den Weihnachtsmarkt, sondern es verkörpert vor allem den Kern der Weihnachtsbotschaft – die christlichen Nächstenliebe. So ist es laut Hummel nicht nur auf dem Markt für die kleinen und großen Besucher ein besonderer Moment, dem Christkindel zu begegnen. Auch außerhalb der beliebten Veranstaltung auf dem Untermarkt werde es aktiv, besucht Einrichtungen für Menschen, die auf Hilfe angewiesen seien, engagiere sich beim Verteilen von Mahlzeiten für Bedürftige oder verbereite mit seinem Erscheinen Vorfreude auf die Weihnachtsfeiertage, berichtet der Leiter. (szo/tc)

