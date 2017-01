Sozialarbeit im Jugendhaus pausiert Jugendliche können sich weiter an der Goldbornstraße treffen. Kinder müssen bis März warten. Dann gibt es eine neue Leitung.

Am Jugendhaus Roßwein stehen Bauarbeiten an. Sie sollen nich in diesem Jahr beginnen. © André Braun

Nach Schulschluss können jüngere Kinder im Moment nicht ins Jugendhaus gehen, um dort unter Anleitung die Zeit zu verbringen. Nach dem Weggang der bisherigen Leiterin Nora Jesswein (DA berichtete) ist eine nahtlose Übergabe nicht geglückt. Daher ruht die sozialpädagogische Arbeit im Moment, wie die Vorsitzende des Vereins Jugendhaus Roßwein, Karolina Kempe, dem DA auf Anfrage sagte. Für die Älteren steht das Haus für Treffen freitags oder am Wochenende aber weiterhin offen. „Auch den Tanzkurs für Kinder am Mittwoch und die Krabbelgruppen donnerstags mit der Arbeiterwohlfahrt gibt es ohne Abstriche weiter“, so die Vorsitzende.

Trotz der Einschränkungen ist sie zufrieden, dass es nur eine Übergangszeit ohne sozialpädagogische Anleitung gehen muss. Die Suche nach Fachkräften hatte Erfolg, speziell der Aushang in der Hochschule Mittweida. Zwei Sozialarbeiter sind gefunden worden, die ab März einsteigen können – in der Einarbeitszeit allerdings noch mit einem verkleinerten Angebot.

Und noch eine gute Nachricht hat Karolina Kempe: Die Vorbereitungen für die bauliche Ertüchtigung des Jugendhauses werden demnächst starten. „Wir haben eine Baufirma gefunden, die uns unterstützen und uns bei dem anleiten wird, was wir in Eigenleistung erbringen können“, sagt sie. Die Planungen gingen jetzt in die heiße Phase. Demnächst gebe es eine Runde auch mit interessierten Eltern, die helfen wollen. Im Jugendhaus müssen vor allem Auflagen des Brandschutzes erfüllt werden.

zur Startseite