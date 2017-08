Sozialarbeit an Oberschulen startet Sachsen hat ein entsprechendes Programm initiiert. Dem Kreis liegt allerdings keine Bestätigung über die Finanzierung vor.

Symbolbild. © Marijan Murat/dpa

Knapp 26 Stellen an Oberschulen im Landkreis Görlitz sollten zum Schuljahresbeginn mit Sozialarbeitern besetzt werden. Das hatte der Freistaat noch Ende Februar verkündet. Derzeit liegt dem Landratsamt zwar noch kein Bescheid über eine Finanzierung vor, bestätigt die Behörde in Görlitz. „Nach Aussage des Kommunalen Sozialverbandes sind wir der letzte Landkreis in der Bearbeitung“, teilt Landratsamtssprecherin Marina Michel mit. Das Programm kann aber im Kreis trotzdem starten. „Wir haben die Freigabe für einen vorzeitigen Maßnahmebeginn erhalten und diesen auch an die Träger der freien Jugendhilfe weiter geleitet“, erklärt Marina Michel. Wie viele der etwa 26 Stellen besetzt werden können, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch unklar.

Der Landkreis Görlitz erwartet aus dem Programm 532000 Euro. Der Freistaat hält zudem an Eigenmitteln der Schulträger fest. 20 Prozent der Gesamtfinanzierung der Schulsozialarbeiter müssen aus dem Kreis kommen. Dagegen gab es – erfolglose – Proteste von Städten und Gemeinden. Die Stadt Görlitz stellte derweil bereits 50000 Euro für diesen Zweck in ihrem Haushalt ein. Barbara Klepsch (CDU), Sächsische Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz: „Für junge Menschen ist die Schule der zentrale Lern- und Lebensort. Wir leisten einen Beitrag beim Schaffen von Chancengerechtigkeit und beim Ermöglichen gesellschaftlicher Teilhabe. Wir dürfen keinen zurücklassen. Es geht hier um bessere Chancen im Leben. Schulsozialarbeit leistet einen wichtigen Beitrag.“

