Sozial-Projekt verzögert sich Löbau will die Stadtteile Ost und Süd unterstützen. Dafür ist jetzt Geld da – weniger als erhofft. Sozialverbände wie etwa das Löbauer DRK hatten Ideen eingereicht.

Mike Schnitter, Leiter Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit beim DRK Löbau. Der Verein plant generationsübergreifende Projekte oder will Schülern in ihrem Alltag helfen. © Rafael Sampedro

Der Zeitplan war nicht zu halten: Mit dem Jahreswechsel sollte in Löbau ein groß angelegtes Programm starten, dass soziale Projekte vornehmlich in Löbau-Ost und Süd anschieben sollte. Doch während die Stadt im ersten Halbjahr 2016 ihre Hausaufgaben gemacht hat, hat es mit der Bewilligung der Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds deutlich länger gedauert, als gedacht. Eigentlich sollten die Entscheidungen über das Geld in den Sommermonaten fallen. Nun ist erst kurz vor Weihnachten im Rathaus die Nachricht eingegangen, dass die Mittel bewilligt seien. Das teilt Stadtsprecherin Eva Mentele auf Nachfrage mit.

Jedoch: Das nun zugesagte Geld deckt die beantragten Summen nicht ab. Daher kann jetzt immer noch nicht einfach ein Startschuss fallen. Zuerst muss nun geschaut werden, wie viel Geld in welche Projekte fließen kann, was umzusetzen ist und was warten muss. Konkrete Summen konnte die Sprecherin da noch nicht nennen. Ideen indes hatte es viele gegeben. Die Stadt hatte die Löbauer vor rund einem Jahr darum gebeten, Ideen einzureichen. Das Interesse daran war groß, mehrere Sozialverbände und andere Träger haben Ideen eingereicht. So will der SC Großschweidnitz-Löbau beispielsweise einen Jugendkoordinator für Sport etablieren, die Stadt will ein Sozialraumbüro mit einem Ansprechpartner einrichten, das Löbauer DRK plant generationsübergreifende Projekte oder will Schülern in ihrem Alltag helfen. Das Handlungskonzept hat der Stadtrat im Mai 2016 beschlossen. Sobald jetzt die Verteilung des Geldes geklärt ist, kann es umgesetzt werden.

