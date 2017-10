Sozia verunglückt im Osterzgebirge

Mountainbike von Autodach gestohlen Sebnitz. Unbekannte haben am Sonntagnachmittag in Sebnitz ein hochwertiges Mountainbike gestohlen. Wie die Polizeidirektion mitteilte, war das Fahrrad, das einen Wert von rund 2 200 Euro hat, auf einem Raddachträger eines VW Passat befestigt, der am Mannsgrabenweg abgestellt war.

Einbruch in Kegelbahn Gohrisch Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in die Räume der Kegelbahn des Waldbades Cunnersdorf an der Cunnersdorfer Straße eingebrochen. Die Täter traten eine Zugangstür ein. Nach einem ersten Überblick wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Wildschwein sorgt für Blechschaden Neustadt. Am Montagmorgen kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Oberottendorf und Bischofswerda zu einem Wildunfall. Der 45-jährige Fahrer eines Skoda Fabia stieß auf der Strecke mit einem Wildschwein zusammen. Das Tier starb. Am Skoda entstand ein Schaden von etwa 4500 Euro.

Sozia bei Unfall schwer verletzt Altenberg. Am Freitagabend ist eine 52-jährige Frau bei einem Motorradunfall auf der B 170 Höhe des Abzweigs nach Oberbärenburg schwer verletzt worden. Der 52-jährige Fahrer einer Honda Transalp war auf der Strecke zwischen Waldbärenburg und Altenberg unterwegs, als er ausgangs einer Kurve stürzte. Dabei zog sich die 52-Jährige, die als Sozia mitfuhr, schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.