Soweit die Füße tragen …

Unsere zwei Füße tragen uns meist klaglos durchs Leben. Springen, Tanzen, Klettern, Schlittschuhfahren oder wandern – sie sind Alleskönner. Mit 26 Knochen stellen sie ein Viertel aller Knochen im Körper des Menschen. Dabei sind sie ein komplexes Wunderwerk. Oft vernachlässigt, rücken sie erst ins Bewusstsein, wenn jeder Schritt schmerzt.

Heike Tausch ist Oberärztin der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Elblandklinikum Meißen. Beim SZ-Gesundheitsforum am 25. Oktober können Interessierte von ihr Informationen über die neuesten Behandlungsmethoden zum Thema Fußchirurgie erhalten und auch ihre Fragen stellen.

Frau OÄ Tausch, was unterscheidet Fußchirurgie von „normaler“ Chirurgie?

In der Fußchirurgie beschäftigen wir uns mit ganz vielgestaltigen Problemen der Fußregion. Dazu gehören angeborene Fehlbildungen, Deformitäten, die man im Laufe des Lebens erwirbt, Verletzungen, Abnutzungen, rheumatische Veränderungen, aber auch Entzündungen durch bakterielle Infektionen oder im Rahmen eines diabetischen Fußes. Wenn eine konservative, also nichtoperative Behandlung keine Besserung erbringt, sind operative Eingriffe hier unser Fachgebiet.

Ähnlich wie in der Handchirurgie haben wir es mit dem Fuß mit einem diffizilen und hochfunktionellen Organ zu tun, bei dem zahlreiche Strukturen wie Knochen, Sehnen, Blutgefäße und Nerven auf sehr engem Raum beieinander liegen. Das erfordert entsprechende spezielle und präzise OP-Techniken und Instrumentarien. Die Funktion des Fußes bestimmt letztlich dabei immer das Handeln und die gesamte Therapie. Dem muss nicht nur bei der Operation, sondern auch in der Nachbehandlung Rechnung getragen werden.

Mit welchen diagnostischen und therapeutischen Verfahren können Sie im Bereich der Fußchirurgie im Elblandklinikum Meißen Betroffenen helfen?

Den größten Stellenwert in der Diagnostik hat immer noch die subtile klinische Untersuchung des Fußes und der gesamten Extremität, um die vorliegende Störung exakt herauszuarbeiten. Für die weitere Behandlungsplanung ist dies wichtig.

Nicht immer ist zum Beispiel eine augenscheinliche Fehlstellung auch für die Beschwerden verantwortlich, auch andere Störungen wie beispielsweise Instabilitäten, Arthrosen oder eingeengte kleine Nervenäste sind manchmal für Schmerzen verantwortlich und müssen erkannt und behandelt werden. Darauf aufbauend kommen Röntgenbilder unter Belastung und bei speziellen Fragestellungen CT, MRT und unter Umständen auch die neurologische Untersuchung einschließlich neurophysiologischer Messungen zum Einsatz.

An therapeutischen Verfahren sind zu nennen die Versorgung von Frakturen durch „Miniimplantate“ in Form von kleinen Schrauben, Platten oder Nägeln, die Korrektur von Deformitäten durch Umstellungsoperationen an den Fußwurzel-, Mittelfuß- und Zehenknochen ebenfalls unter Nutzung von Spezialimplantaten sowie durch weichteilkorrigierende Eingriffe wie Sehnenverlagerungen oder -raffungen.

Schwere Arthrosen der kleinen Gelenke am Fuß können durch kleine Endoprothesen, also Kunstgelenke oder durch Gelenkversteifungen in einer alltagstauglichen Funktionsstellung versorgt werden. Auch die Dekompression eingeengter Nerven, die „Reparatur“ geschädigter Sehnen, die Entfernung von entzündlichem Gewebe z.B. bei Rheuma oder beim diabetischen Fuß, hier auch evtl. in Kombination mit einer Vakuumbehandlung sowie – wenn auch selten – die Entfernung von Tumoren am Fuß gehören zum Umfang der Tätigkeit unserer Klinik. Ebenfalls ist auch eine spezielle kinderorthopädische Behandlung bei kindlichen Fußdeformitäten möglich.

Wie können Deformationen der Füße vorgebeugt werden?

Viele Deformitäten der Füße sind durch Störungen unseres Fußgewölbes bedingt. Dieses ist knöchern ausgeformt und wird zusätzlich durch zahlreiche Muskeln aktiv stabilisiert. Durch Vermeidung von Übergewicht wird das Gewölbe vor Überlastung und späterem Nachgeben geschützt. Aber auch die aktive muskuläre Stabilisierung kann selbst beeinflusst werden. Zu empfehlen wäre hier, im besten Fall von klein auf und so viel wie möglich barfuß zu gehen.

Bei beginnender Fehlstellung oder erblicher Belastung kann man durch intensive Fußgymnastik oder z.B. Yoga durch eine bessere muskuläre Verspannung des Fußes den weiteren Verlauf verbessern. Zu enges und zu kleines, aber auch zu lockeres Schuhwerk sowie das häufige Tragen hoher Absätze sollten vermieden werden.

