Judo Souveräner Einzug ins Bundesfinale Die Jungs des VfL Riesa werden Zweiter beim Landespokal und fahren jetzt nach Senftenberg.

© Symbolfoto/Arvid Müller

Mit einem Jungen-Team nahm der VFL Riesa in Dresden am Landesausscheid für den Deutschen Jugendpokal im Judo in der Altersklasse U14 teil. Dabei ging es um den Einzug ins Bundesfinale, das in Senftenberg ausgetragen wird.

Im ersten Kampf gegen den RBS Leipzig gingen alle Riesaer Judoka hochmotiviert in ihre Kämpfe und gewannen vorzeitig. Somit fuhren die VFL-Jungs einen ungefährdeten 4:1 Sieg ein. Mit einem Sieg im zweiten Mannschaftsvergleich gegen die Mannschaft des SC Döbeln konnte bereits der Einzug in das Finale perfekt gemacht werden. Gleiches Szenario wir gegen Leipzig: Alle Kämpfe wurden vorzeitig gewonnen, am ende 4:1. Damit waren Silber und die Quali für Senftenberg bereits sicher. Das Finale gegen den Judo Club Leipzig war die erwartet schwere Begegnung. Die Riesaer trugen ihre Kämpfe mit Leidenschaft und Kampfgeist aus und boten vier spannende Kämpfe, die teilweise nur sehr knapp verloren gingen.

Die Erwachsenen-Judoka des VFL kämpften bei den Sächsischen Landeseinzelmeisterschaften um die begehrten Tickets für die Mitteldeutschen Einzelmeisterschaften. Mit starker Leistung wurde Henry Badeda (+100 kg) Sächsischer Meister. Vizemeister wurden Linda Zeippert (-52 kg) sowie Martin Müller (-60 kg). Die Bronzemedaille konnte sich in der Gewichtsklasse -66 kg Martin Dreyer sichern. (RG)

