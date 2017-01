Southern Rock im Kesselhaus

Am Freitagabend erlebt ihr in Singwitz ein ganz besonderes Konzert. Die Radio Birds kommen ins Kesselhaus. An diesem Abend trifft ein unbestreitbar einzigartiger Sound auf unwiderstehliche Charaktere. Die vier Jungs aus Atlanta sind manchmal verträumt besinnlich, manchmal kraftvoll balladesk. Und manchmal packen sie die bratzenden Gitarren aus und reißen die Hörer in einen wilden Strudel aus fett abgehendem Rock und groovenden Rhythmen. Obwohl ihre Stücke einen hohen Wiedererkennungswert haben, gleicht kein Song dem anderen. Einlass ist ab 20 Uhr, das Konzert beginnt eine Stunde später. Im Vorverkauf bezahlt ihr 14 Euro für eine Karte, an der Abendkasse kostet sie einen Euro mehr.

Das Steinhaus Bautzen lädt für Sonnabend zum dritten Part von Crunch With A Punch ein. In gewohnter Manier servieren euch eine Vielzahl von Künstlern feinsten Drum 'n' Bass in seinen vielfältigsten Facetten, ganz nach dem Motto „Drum and Bass will never die“. Unter anderem erlebt ihr das Tripoptik DJ-Team und auch IDEALISM aus Bautzen. An seiner Seite erwarten euch außerdem Seriuoz, Skaff, Solar und noch viele mehr. Los geht es um 21 Uhr auf der Steinstraße 37 in Bautzen. Der Eintritt kostet acht Euro pro Person.

Für alle Freunde der dunklen Musikszene geht es Sonnabendabend ins Paschkas Neó nach Zittau. Dort erwartet euch ein Abend der Extraklasse, an dem ihr von DJ SolitaryX mit der besten Musik versorgt werdet. Er bietet euch die dunkelsten Sounds aus Gothic, NDH, Electro, Mittelalter und EBM. Frei nach dem Motto und ASP-Songtext „Und wir tanzten im Schnee, vergangenes Jahr“, seid ihr herzlich zum ersten Jahrestanz in die dunklen Gewölbe eingeladen. Einlass und Beginn sind um 22 Uhr. Bis 23 Uhr kostet der Eintritt für euch 3,50 Euro pro Person. Ihr findet das Paschkas Neó auf dem Markt 13 in Zittau.

Mottoparty bei Herbert in Kamenz

Im Herbert geht am Sonnabend so richtig die Post ab. Stoff und Schnaps heißt das Motto der Party. Das gleichnamige Lied wird euch mehrere Male durch den Abend begleiten und verspricht euch einige Specials. So bezahlt ihr an der Bar für jeden Shot nur einen Euro, sobald der Song ertönt. Ihr tanzt all Night long auf zwei Floors. Auf dem Mainfloor erwartet euch die gigantischste Mucke von DJ Romano und im späteren Verlauf des Abends vom Hochmotiviert-DJ-Team. Auf dem Urban and Black Floor gibt für euch Dave Laborious alles und bringt euch so richtig ins Schwitzen. Dafür gibt es an der Bar preiswerte Durstlöscher zum kleinen Preis.

Einlass ist am Sonnabend um 22 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro pro Person. Mitfeiern können alle ab 18 Jahre oder alle ab 16 Jahre, die einen Partyzettel und eine volljährige Begleitung dabei haben. Herberts Club & Disco befindet sich an der Neschwitzer Straße 31 in Kamenz.

