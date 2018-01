Soundbase geht in die dritte Runde Freitag findet in Niesky wieder eine Disco für Teenies statt. Die fünf Gymnasiasten haben dieses Jahr noch mehr vor.

Soundbase geht in die dritte Runde. Dafür sorgen Florian Pinkert, Helene Wagner, Nico Silbe, Sina Ettinger und Paul Graf (v.l.) am Freitag im Jugendzentrum Holz. © André Schulze

Niesky. Aller guten Dinge sind drei, und damit soll noch nicht Schluss sein. Denn was fünf Gymnasiasten unter dem Titel „Soundbase“ auf die Beine stellen, kommt bei den Teenagern in Niesky und Umgebung gut an. Diesen Freitag folgt nun der dritte Streich. Die Soundbase NY – NY steht für Niesky, aber auch für Now You (jetzt du) –, veranstaltet im Jugendzentrum Holz zum dritten Mal eine Disco für zwölf- bis 17-Jährige. An den Reglern steht wieder DJ Nico. „Bisher waren wir immer ausverkauft, ich hoffe, das wird auch am Freitag wieder so sein“, sagt der Gymnasiast.

Eine volle Bude und gute Stimmung, dann hat sich der Aufwand für die fünf jungen Leute und ihre Helfer gelohnt. Neben verschiedenen Posts im Internet wurde die Werbetrommel auch mit Plakaten und Flyern gerührt, die die Jugendlichen anfertigen ließen. Mit unter die Arme greift ihnen dabei der Jugendring Oberlausitz, konkret die Präventive Kinder- und Jugend- und Familienarbeit. Frank Stukatz spricht von einer sehr guten Zusammenarbeit, die sich nicht nur in der Vorbereitung jeder Disco zeigt, sondern auch im Nachgang. „Die Jugendlichen werten mit uns jede Veranstaltung aus und wir ziehen daraus Rückschlüsse, was beim nächsten Mal verbessert oder anders gemacht werden kann“, so der Sozialpädagoge. Wichtig ist ihm, dass die Initiativen von den jungen Leuten ausgehen, das Drumherum sichert der Jugendring ab, vom Sicherheitsdienst bis hin zu den kaufmännischen Dingen, da die Gymnasiasten noch nicht volljährig sind. Ebenso stellt der Verein das Jugendzentrum als Veranstaltungsort zur Verfügung.

Die Idee mit Fanartikeln

Auch wenn vieles in Eigeninitiative entsteht, ganz ohne Geld läuft die Sache nicht. „Wir wollen demnächst Fanartikel für die Besucher anbieten“, erzählt Sina Ettlinger. Welche das sein werden, darüber machen sich die Fünf gegenwärtig einen Kopf. Aber auch diese müssen bezahlt werden. Dazu dienen mit die Einnahmen aus dem Verkauf der alkoholfreien (!) Getränke zur Disco und der Eintritt. Er wird am Freitag wieder nur einen Euro pro Person kosten.

Dass die Party der Teenies ohne Alkohol auch abgeht, das zeigten die beiden Discos im August und Ende Oktober. Die Fünf sind überzeugt, dass man Stimmung auch ohne Alkohol machen kann und außerdem wäre ein Alkoholausschank schwer zu händeln, man müsse an der Bar eine Ausweiskontrolle durchführen. Das wollen sie nicht.

Disco nicht nur in Niesky

Stattdessen gehen die Überlegungen in eine andere Richtung. Denn nicht nur die Nieskyer interessieren sich für Soundbase, auch junge Leute von außerhalb. Sie wünschen sich, auch in ihrer Nähe zu so einer Disko gehen zu können. Nico sagt: „Deshalb überlegen wir uns, auch in andere Locations zu gehen, nach Weißwasser beispielsweise“. Doch zunächst wird sich auf Niesky und das Jugendzentrum konzentriert. „Unsere Vorstellung ist, dass wir dieses Jahr so aller zwei Monate zur Disco einladen“, erklärt der DJ. Inzwischen gibt es bereits Anfragen von anderen Diskothekern, die auch mal gern auflegen würden.

Darunter soll es auch Motto-Partys geben, „denn die kommen besonders gut an. Das haben wir zu Halloween gemerkt“, berichtet Helene Wagner. Am 30. Oktober, passend zum Tag, wurde im Holz Halloween gefeiert. Mit entsprechender Maskierung und anderem Grusel mehr. Nun sind die Jugendlichen am Überlegen, was sie dieses Jahr noch so zum Motto machen. Vielleicht eine Party im schwarzen Licht oder zu bestimmten Musikrichtungen? Das Betätigungsfeld ist groß, auch was das Publikum betrifft. Bisher bedient Soundbase die Teenie-Generation zwischen Zwölf und 17. „Interesse besteht aber bei den 16-Jährigen und darüber hinaus für ihre Altersgruppe, so ein Angebot zu haben.“ Das weiß Nico auch aus seiner Schule, dass die Interessen und Wünsche von Zwölfjährigen andere sind, als von jungen Leuten, die bald volljährig sind.

So gesehen, bietet Soundbase noch reichlich Potenzial, was die Freizeitangebote für Schüler und Jugendliche in Niesky betrifft. Natürlich wissen die Initiatoren auch, dass sie nur noch eineinhalb Jahre zusammen am Gymnasium lernen und danach ihre eigenen Weg gehen werden. Aber da wird sich ein Weg finden, sind sich die Fünf sicher. Jetzt wollen sie erst einmal die Erfolgsgeschichte von Soundbase in Niesky fortschreiben. Das nächste Kapitel am Freitag.

zur Startseite