Sortimentswechsel auf der Thälmannstraße Die Ernst-Thälmann-Straße wandelt sich. Vom Einkaufen zu Gesundheitsangeboten. Jetzt gibt es wieder eine Chance.

Seit Ende August leer, aber hoffentlich bald wieder belebt: das Wäschegeschäft auf der Ernst-Thälmann-Straße. © Norbert Millauer

Bücher und Töpfe, Spielzeug und Unterwäsche: All das gab es mal auf der Ernst-Thälmann-Straße. Zwischendurch standen Läden mit diesem Sortiment leer. Doch das hat sich geändert. In den vergangenen Monaten sind verstärkt Anbieter eingezogen, die das haben, was es im Internet nicht gibt: Friseur, Kosmetik, Hörgeräte sowie eine Kinderärztin, eine Logopädin und eine Osteopathin.

So könnte es weitergehen, sagt Zentrumsmanagerin Katrin Geißler. Sie ist optimistisch, auch im Fall des Textil-, Wäsche- und Modegeschäfts, das seit Anfang September leer steht. Katrin Geißler hofft auf eine schnelle Wiederbelebung, ähnlich wie beim Spielzeuggeschäft. Es gebe durchaus schon Interessenten, die dem neuen Charakter der Straße entsprechen. „Uns hilft nicht, wenn jemand einzieht, der nach drei Monaten wieder zumachen muss.“

Die Zentrumsmanagerin sieht den Wandel der Straße als Chance. „Ich beo-bachte jetzt viel mehr Leute als früher auf der Straße.“ Es seien eben alles Angebote, die viele Leute nutzen. Davon wiederum werden die klassischen Händler profitieren. Das hofft auch Claudia Benedickt. Die Apothekerin ist Vorsitzende des Zentrumsvereins.

Die Händler der Straße kämpfen nach wie vor. Nicht gegen die Gesundheitsanbieter, sondern das Internet. Am besten komme damit aber klar, wer beides bedient, also den Kunden im Laden und den im Internet, sagen Katrin Geißler und Claudia Benedickt.

Egal, wer in das leere Wäschegeschäft einzieht, er bekommt in den ersten Tagen Besuch. Von den beiden Frauen. Das ist inzwischen Tradition, dass sie die Neuen auf der Ernst-Thälmann-Straße mit einem Blumenstrauß und einem „Herzlich willkommen“ begrüßen.

