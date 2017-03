Sortieranlage soll erweitert werden Die Änderungen seien nötig, um effektiver wirtschaften zu können. Lkw-Verkehr soll es künftig auch sonnabends geben.

Blick auf die Mülldeponie und Recyclingpark Gröbern. © Claudia Hübschmann/Archiv

Die Firma Nehlsen GmbH & Co. KG plant, das Sonderabfallzwischenlager in Gröbern auszubauen. Die Anlage wurde im Juni vergangenen Jahres in Betrieb genommen. Es können maximal 640 Tonnen gefährliche und nicht gefährliche Abfälle gelagert werden. Die Lagermenge bleibt auch nach den Änderungen gleich. Genehmigt ist, maximal 20 Tonnen gefährliche Abfälle pro Tag anzunehmen.

Die Betriebsabläufe des ersten Halbjahres hätten gezeigt, dass bauliche Ergänzungen und Änderungen im Anlagenbetrieb notwendig seien, um effektiv wirtschaften zu können und vor allem dem Umweltschutz gerecht zu werden, heißt es vom zuständigen Planungsbüro. Erweitert werden sollen zum Beispiel die Flächen Leercontainer und -behälter. Es ist auch geplant, eine Blocksteinwand und einen Büro-, Sozial- und Sanitärcontainerkomplex zu errichten. Die Absauganlage soll um einen weiteren Saugarm erweitert und neue Arbeitsorte etabliert werden. Erweitert werden sollen auch die Annahmezeiten mit Lkw-Verkehr. Dies soll künftig auch sonnabends von 6 bis 16 Uhr möglich sein.

Bei genehmigungskonformem Betrieb des Sonderabfallzwischenlagers Gröbern hätten die geplanten Änderungen keine Auswirkungen auf die Allgemeinheit und Nachbarschaft. Die Lagerkapazität für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle bleibe gleich.

In dem Zwischenlager werden vom Entsorgungsunternehmen Nehlsen gefährliche Abfälle wie Quecksilber, Kühlmitte oder Laborchemikalien analysiert, gewogen, sortiert und verpackt und gelagert. Bislang bestand in der Region kein solches Zwischenlager. Nehlsen hat 1,6 Millionen Euro investiert.

Am Montag, dem 27. März, wird sich der Gemeinderat von Niederau mit den Änderungswünschen beschäftigen. Die öffentliche Ratssitzung beginnt um 18.30 Uhr im Ratszimmer der Kulturellen Begegnungsstätte in Oberau. (SZ/jm)

