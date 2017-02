Kolumne „Wellers Woche“ Sorgsam spenden Wer Lutz Bachmann sein Geld anvertraut, kann sicher sein, dass es immer richtig eingesetzt wird. Dafür verwette ich meinen Pegida-Hoodie. Ach, ich habe ja gar keinen – blöd.

Lutz Bachmann klagt. Gut, das macht er ständig – mal über die schlimmen Asylbewerber, sicherlich auch mal über Schmerzen oder seine Frau und immer wieder auch vor Gericht. Aber dieses Mal will er das Kunstwerk Monument verklagen, die viel diskutierten Busse am Neumarkt. Also, dass die wieder weg müssen, und gegen die „Verantwortlichen“ will er auch vorgehen, so schnell es eben geht.

Wie geschrieben: er will. Denn ganz so einfach ist das nicht. Jetzt gibt die böse Stadtverwaltung seinem Anwalt keine Auskünfte, obwohl der sie dort angefordert hat. Schlimm! Aber da der Pegida-Vorturner so sehr auf Transparenz setzt, stellt er auch jedes Anwaltsschreiben ins Internet, bei Facebook. Per Video lernten wir auch: Eigentlich hat Bachmann gleich vier Kanzleien beauftragt. Eine hat ihm geantwortet und enthüllt, dass die Verwaltung schweigt, statt Unterlagen rauszurücken.

In diesem Schreiben, findet sich eine bemerkenswerte Aussage: „Angesichts des Umstandes, dass ... mit einer Klage... enorme Kosten auf Sie zukommen würden und das Verfahren gegebenenfalls mit Spendengelder zu finanzieren wäre, Sie bisher stets sorgsam mit diesen umgegangen sind, möchte ich von einer ... Klageerhebung abraten.“ Nein, es geht nicht darum, dass der Anwalt nicht klagen will – noch nicht, denn sobald er die Akten gesehen hat, legt er aber so richtig los. Auch das fehlende „N“ an den SpendengelderN – geschenkt. Wobei man in Dresden wahrscheinlich schon eine Weile suchen muss, um einen Anwalt zu finden, der eine latente Rechtschreibschwäche hat und offenbar keine Sekretärin, die das repariert, bevor es rausgeht. Aber gut, ist ja der Anwalt von Bachmann – passt schon.

Nein! Hier haben wir den offiziellen und ultimativen Beweis: Bachmann geht mit den Spenden stets sorgsam um. Die ganze Kritik von der Ex-Pegida-Tante Tatjana Festerling und Co., wegen der Spenden, alles erstunken und erlogen. Wenn ein Anwalt, der von Bachmann beauftragt wurde, das schwarz auf weiß – wenn auch ohne „N“ – schreibt, muss das so sein. Flüge von und nach Teneriffa, Gerichts- und Anwaltskosten und wer weiß was noch – was, wenn nicht das, ist sorgsamer Umgang?

Schließlich könnte das Geld auch verantwortungslos auf Mallorca ausgegeben werden, in Alkohol und Frauen fließen, für Glücksspiel und Drogen rausgehauen werden – das wäre verantwortungslos. Wem, wenn nicht einem Mann mit gefühlt 180 Vorstrafen, kann man blind sein Geld anvertrauen? Wer Bachmann nicht traut, kann legitim als besorgter Bürger bezeichnet, ausgegrenzt und vielleicht sogar gefoltert – solange es sorgsam erfolgt – werden.

Vielleicht ist Bachmanns Anwalt aber schlauer als er vorgibt. Es könnte ein Hinweis darauf sein, was er wirklich von seinem Mandanten hält – für den normalen Leser verschlüsselt. Denn wenn man in den Duden schaut, ist die ursprüngliche Bedeutung von sorgsam: „Sorge erregend, bedenklich oder besorgt“. Damit will ich nichts unterstellen. Aber der Kreis könnte sich an dieser Stelle schließen. Gleichzeitig wäre es eine plausible Erklärung für die Bezeichnung „besorgte Bürger“. Äh, nein!

