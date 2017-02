Sorgenkind Kornhaus Meißens Stadträte sprechen von einem Spekulationsobjekt. Informationen aus Italien scheinen das zu bestätigen.

Brüchiges Spiegelbild: In den Pfützen auf dem Domplatz zeichnet sich die Fassade des mittelalterlichen Kornhauses ab. Wie es mit ihm weitergeht, ist unklar. © Claudia Hübschmann

Das habe die Stadt verbockt. Der Chef der CDU-Fraktion im Meißner Stadtrat Falk Werner Orgus spricht Tacheles, wenn es um das Kornhaus neben der Albrechtsburg geht. Als die Immobilie vor fast zehn Jahren für vermutlich rund eine halbe Million Euro verkauft wurde, sei versäumt worden, eine Rückfallklausel mit den neuen Eigentümern zu vereinbaren. „Unter dem damaligen Management ging es der städtischen Gesellschaft Seeg nur darum, solche Verlustbringer aus den Büchern zu bekommen“, sagt Orgus. Das falle Meißen nun auf die Füße.

Aktuell wird das Denkmal für 3,5 Millionen Euro von der Berliner Maklerfirma Remax angeboten. Dies geschehe „im exklusiven Alleinauftrag“, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Der Besitzer des Kornhauses, die aus vier italienischen Gesellschaftern bestehende Venere GmbH mit Sitz in Innsbruck, hat bislang stets verneint, das Objekt abstoßen zu wollen. Stattdessen beharrte Venere-Geschäftsführer Cesare Geat darauf, dass die Pläne zu einem Ausbau des Denkmales als Nobelhotel weiter verfolgt würden.

Er glaube den Italienern, dass sie anfangs tatsächlich dieses Ziel im Auge gehabt hätten, sagt Orgus. Dafür sprächen das fertig vorliegende architektonische Konzept und die weit gereiften Pläne zu Stellplätzen für die Hotelgäste im Parkhaus Meisatal sowie zu einem weiteren Aufzug von der Altstadt auf den Burgberg. Dieses Vorhaben sei mittlerweile nur noch sehr schwer zu finanzieren, vermutet der CDU-Fraktionschef. Durch die Finanzkrise 2008 und die gestiegenen Baupreise hat sich das Umfeld geändert. Er könne sich vorstellen, dass die Besitzer des Kornhauses deshalb jetzt eher mit einem gewinnbringenden Verkauf liebäugelten. Das 4 900 Quadratmeter Nutzfläche bietende historische Gemäuer sei schließlich eines der Filetstücke, die Meißen zu bieten habe.

Das Gebäude selbst ist Orgus zufolge in einem sicheren Zustand. Es bestehe nach seinem Wissensstand keine Gefahr. Ein Wechsel der Eigentümer könnte möglicherweise neue Perspektiven erschließen, zum Beispiel für einen Mix aus Hotelprojekt und Eigentumswohnungen, so Orgus.

Für die Unabhängige Liste Meißen bringt deren Fraktionschef Wolfgang Tücks den Freistaat ins Spiel. Das Land könnte an einem „strategischen Ankauf“ der Immobilie interessiert sein, so der ULM-Politiker. Damit bestünde die Möglichkeit, weitere Ausstellungsfläche zu schaffen, etwa um dem Thema Porzellan mehr Platz einzuräumen.

Hohe Investitionen nötig

SZ-Recherchen zufolge kommt die Beziehung zwischen der Venere GmbH und dem Berliner Grundstückshändler Remax über einen italienischen Partner in dem weltweiten Maklerverbund zustande. Vertreter sowohl der Berliner als auch einer italienischen Remax-Niederlassung haben 2016 Meißen besucht, das Kornhaus besichtigt und im Domkeller gespeist.

Auf der Facebook-Seite des Unternehmens Remax Infinity Immobiliare aus der Nähe von Neapel ist das Gebäude seitdem zum Preis von fünf Millionen Euro zu finden. Weitere sieben bis acht Millionen Euro müssten investiert werden, um das Denkmal zu renovieren, heißt es dort. Exakte Aufrisse vom Inneren und Äußeren des Kornhauses auf der Facebook-Seite der italienischen Remax Infinity Immobiliare verraten, dass das Makler-Unternehmen Zugang zumindest zu einem Teil der Kornhaus-Eigentümer besitzt.

Am Ende ist in dem Text davon die Rede, dass es eine Baugenehmigung für ein Fünf-Sterne-Hotel mit 52 Luxus-Suiten gebe. Dies stimmt so nicht. Nach Angaben des Meißner Rathauses ist die Baugenehmigung für das Hotelprojekt Kornhaus im August 2013 abgelaufen und wurde nicht erneuert. In den vergangenen beiden Jahren habe es „keinen direkten Kontakt zu den Eigentümern“ gegeben. Die Angaben von Remax Immobiliare enthalten weitere Fehler. So wird behauptet, im Dom seien die deutschen Herrscher beerdigt.

