Sorgenkind Bauhof Eine größere Geldausgabe für den Bauhof Stolpen sorgte für Diskussionen im Stadtrat. Geplant ist aber noch mehr.

Nicht nur die Technik braucht eine Frischekur. Das Bauhofgebäude an den Stadtscheunen könnte ein paar Investitionen vertragen. © D. Zschiedrich

Stolpen. Die letzten Neuanschaffungen für den Fuhrpark des Stolpener Bauhofes liegen sechs Jahre beziehungsweise neun Jahre zurück. Deshalb war es offenbar an der Zeit, dem Bauhof wieder etwas Geld zukommen zu lassen, vor allem auch, um den Winterdienst abzusichern. Dafür muss die Technik stabil sein. Schon der kleinste Ausfall würde den Winterdienstplan durcheinanderbringen.

Es ist offenbar nicht nur das Alter, auch die neueren Fahrzeuge hätten so ihre Tücken, weiß Bauhofleiter Eberhard Henschel. Geht ein Fahrzeug kaputt, ist es nicht mit der Reparatur an einem Tag getan. Meist fielen die Fahrzeuge dann bis zu drei Tage aus. Und damit steht der Bauhof dann vor echten Problemen. Dazu kommen die hohen Wartungs- und Reparaturkosten. Die Situation dürfte den Stolpener Stadträten nicht neu sein. In einigen Abständen wird immer wieder einmal über die zum Teil marode Technik diskutiert und auch über den zu betreibenden Aufwand, um diese zu erhalten. Jetzt kamen die Stadträte nicht umhin und stimmten den 63 000 Euro überplanmäßigen Ausgaben zu. Doch es liegt offenbar nicht nur mit der Technik einiges im Argen. Stadträtin Erika Dürr (FDP) wollte es genauer wissen und hatte sich im Bauhof an den Stadtscheunen in Stolpen umgesehen. Sie sei schockiert gewesen, schon als sie das Dach der Bauhofscheune gesehen habe. „Wir fahren den Bauhof auf Verschleiß“, kritisierte sie.

Der CDU-Mann Matthias Zumpe umschrieb die Situation so: „Der Gerätepark des Bauhofes ist mit Tücken behaftet.“

Unklar blieb allerdings, wie die Situation nun geändert werden soll. Für komplett neue Technik fehlt das Geld. Die sei vielleicht auch gar nicht notwendig, gab Stadtrat Klaus Geißler (FDP) zu bedenken. „Wir brauchen zuverlässige, aber robuste Technik“, sagt er. Doch die gibt es eben nicht. Das wurde schon im Sommer deutlich, als die Stadt Stolpen die Kosten für den Winterdienst in der letzten Saison abgerechnet hat. Die lagen mit 41 000 Euro über dem Plan. Hauptsächlich sei das den Reparaturen an der Technik geschuldet, stellte man damals fest. Nicht zuletzt wurde in Stolpen auch darüber diskutiert, einzelne Bereiche des Bauhofes an Dienstleister zu vergeben oder mit anderen Kommunen zusammenzuarbeiten. Eine Entscheidung wurde nie getroffen.

Inzwischen werden die Diskussionen darüber wieder angekurbelt. So hat die Stadt Stolpen eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Auftrag gegeben. Finanziert über das Leader-Programm, soll hier untersucht werden, was die Ausweitung der kommunalen Zusammenarbeit der Bauhöfe von Stolpen und Dürrröhrsdorf-Dittersbach bringen würde.

