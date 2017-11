Sorgenkind alte Mälzerei Das Tivoli an der Dr.-Kahlbaum-Allee ist so gut wie saniert. Ein entscheidender Teil fehlt aber noch.

Pastor Eugen Böhler in einem sanierten Raum im Tivoli: Für den Wiederaufbau der angrenzenden alten Mälzerei wird noch Geld benötigt. © pawel sosnowski/pawelsosnowski.c

Görlitz. Im kommenden Jahr wird die Freie Evangelische Gemeinde Görlitz zehn Jahre alt. Zeit zum Feiern, mit Sicherheit. Vielleicht auch, um das alte, neue Domizil der Gemeinde zu würdigen. „So ist es jedenfalls geplant“, sagt Pastor Eugen Böhler. Das Tivoli, vom Feuer schwer beschädigt, ist inzwischen wieder aufgebaut, fast jedenfalls. Denn noch sind nicht alle Teile des Gebäudekomplexes an der Dr.-Kahlbaum-Allee auf dem neuesten Stand der Bautechnik. Das Problem heißt nach wie vor alte Mälzerei.

Von hier aus soll er wohl ausgegangen sein, der verheerende Brand Anfang Mai vergangenen Jahres. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen die Ermittlungen dazu eingestellt. Es gab zwar einen Verdächtigen, der das Feuer gelegt haben soll. Aber wie es im Juristendeutsch heißt: „keinen hinreichenden Tatverdacht“. Die Anhaltspunkte, dass der 23-Jährige den Brand verursacht hatte, reichten einfach nicht aus. Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt.

Die Freie Evangelische Gemeinde hatte die alte Turnhalle samt Räumlichkeiten drumherum im Sommer 2015 für 80 000 Euro gekauft und saniert. Rund 700 000 Euro steckte die Gemeinde in das Vorhaben, bis es das Feuer zunichte machte. Der Wiederaufbau, vor allem dank der Versicherung und vielen Helfern von Privatleuten über andere kirchliche Gemeinden bis hin zur Stadtverwaltung, begann.

Der Tivoli-Anbau alte Mälzerei war von der Freien Evangelischen Gemeinde vor dem Feuer noch nicht in den Wiederaufbau des Komplexes eingebunden. Deshalb zahlt die Versicherung nicht, und deshalb ist die alte Mälzerei heute wie damals noch eine mehr oder weniger schöne Bauruine. Schätzungsweise 900 000 Euro werden wohl benötigt, um den Anbau herzurichten. Und der wird dringend gebraucht. „Wir müssen irgendwann mit dem Aufbau anfangen. Wann ist allerdings noch unklar“, sagt Eugen Böhler.

Die alte Mälzerei ist der dritte Bauabschnitt, um das Tivoli in seiner Gänze wiederzubeleben. Der größte Teil des Komplexes allerdings ist schon wieder in Betrieb. Die Hochschule Zittau/Görlitz beispielsweise nutzt die wieder aufgebaute Sporthalle. Sie wird auch für Gemeindeveranstaltungen benötigt. Derzeit werden noch Sportgeräte der Hochschule in Räumen gelagert, in denen künftig ein Familiencafé der Gemeinde eingerichtet werden soll. Duschen sind provisorisch im Tivoli für die Sportler eingebaut, eigentlich werden diese Räume ebenfalls für die Familienarbeit benötigt. „In Zukunft sollen barrierefreie, also behindertengerechte sanitäre Anlagen in der alten Mälzerei zu finden sein“, sagt Pastor Eugen Böhler.

Er steht gerade auf der großen Bühne vor der Sporthalle. Hinter ihm befindet sich das Erwachsenen-Taufbecken für die Gemeinde. Wenn die Bühne benötigt wird, ist es natürlich mit stabilen Bodenplatten verschlossen. Die Bühne selbst hat inzwischen ein Rolltor bekommen – ein Schutz vor Ballwürfen der Sportler. Die Bühne selbst wird demnächst noch mit Technik ausgestattet: Beleuchtung, eine große Leinwand, Beamer zum Beispiel. „Alles, was man von einer Bühne eben verlangen kann“, sagt Eugen Böhler. Hilfe kommt vom Gerhart-Hauptmann-Theater. Der Zugang von der Bühne zu den hinteren Räumen der alten Mälzerei ist derzeit noch mit einer Bretterwand verbaut. Die Galerie im Obergeschoss darf derzeit nicht als Veranstaltungsort, sondern nur als Lager genutzt werden. Der Grund: Ein zweiter Fluchtweg fehlt derzeit noch. Der ist, klar, über die alte Mälzerei geplant.

Rund 3,4 Millionen Euro flossen inzwischen in den Wiederaufbau des Tivoli. Etwa eine Million war nur für die Entkernung nach dem Brand notwendig. Ohne Versicherung – für die Freie Evangelische Gemeinde nicht zu machen. „Wir wollen ein Haus für alle Görlitzer werden“, skizziert Eugen Böhler die Zukunft des Hauses. Er möchte aus dem Tivoli ein Familienzentrum machen. „Wir wollen Familien ermutigen, auch in schlechten Zeiten nicht gleich die Nerven zu verlieren und wegzuziehen“, sagt er.

