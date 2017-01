Sorgenfreie Halbserie Platz sechs mit ausgeglichenem Punktverhältnis: Der VfL Waldheim kann unbeschwert aufspielen.

Erik Riedel hat in der ersten Halbserie 79 Tore für den VfL Waldheim 54 erzielt. Damit liegt er auf dem vierten Platz der Torschützenliste in der Verbandsliga Ost. © André Braun

Es ist fast schon ein gewohntes Bild. Die Handballer des VfL Waldheim 54 rangieren in der Verbandsliga Ost mit 11:11 Punkten auf dem sechsten Platz. Auch in den vergangenen beiden Spielzeiten war es ähnlich. Im Spieljahr 2014/2015 landete das Team auf Rang sieben, im Jahr darauf auf dem sechsten Platz. Auch in der aktuellen Saison liegen die Zschopaustädter wieder in dieser Region. Kein Wunder, dass Trainer Steffen Fichte einen Mittelfeldplatz für realistisch hält, wie er im Interview auf dieser Seite sagt.

So wie es der Punktestand aussagt, spielte der VfL mehr oder weniger „durchschnittlich“. Drei Heimsiegen stehen drei Niederlagen vor eigenem Publikum gegenüber. Und auch auswärts verbuchte der VfL zwei Siege und zwei Niederlagen bei einem Unentschieden. So richtige Negativserien blieben aus. Mehr als zwei Spiele in Folge blieb das Team nie sieglos.

Von Ende Oktober bis in den November gelang dafür eine Serie von vier Spielen ohne Niederlage (ein Remis, drei Siege). Trotz aller Ausgeglichenheit liebäugelt Steffen Fichte schon mit einer Verbesserung. Vor der Saison war ein Platz unter den ersten Fünf als Zielstellung ausgegeben worden, daran wolle das Team festhalten. Zum Tabellenvierten ESV Dresden sind es nur zwei Punkte Rückstand. Eine machbare Aufgabe.

Mit der SG Kurort Hartha (1./19:3) gibt es einen Herbstmeister, den zu Saisonbeginn keiner an der Tabellenspitze erwartet hat. Die SG-Männer haben sich diese Überraschung mit konstant guten Auftritten aber redlich verdient. Auch im Pokal läuft es für die SG-Sieben bisher gut. Zuletzt zog man mit einem 33:26-Erfolg gegen den Sachsenligisten HSG Riesa/Oschatz ins Viertelfinale ein. In der Liga haben die Harthaer erst einmal die unmittelbaren Staffelfavoriten HSV Lok Pirna Dresden II (2./19:3) und HSV Weinböhla (3./14:8) auf die Plätze verwiesen. Diese Tabellenkonstellation verspricht einen spannenden Dreikampf um den Aufstiegsplatz in die Sachsenliga.

Ob der ESV Dresden (4./13:9) und der Radeberger SV (5./12:10), der sich im Vergleich zur Vorsaison leicht verbessert hat, noch weiter oben anklopfen können, ist eher unwahrscheinlich. Der Punkteabstand ist nur ganz schwer aufzuholen. Bis auf Hartha und Radeberg sind die üblichen Verdächtigen in den vorderen Regionen zu finden.

Neben den Waldheimern steht auch Aufsteiger SV Niederau 1891 (7./11:11) mit ausgeglichenem Punktestand im Mittelfeld. In der bis jetzt gezeigten Form werden die Niederauer wohl die Rückrunde meistern, ohne noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Das kann auch für den TBSV Neugersdorf (8./9:13) gelten, wenn nicht noch ein Leistungsabfall eintritt. Immerhin ist der TBSV in der Torschützenliste ganz vorn: Mario Schüler erzielte 96 Treffer.

Der Radebeuler HV (9./6:16), die SG Großenhain/Zabeltitz (10./6:16) und der HSV Pulsnitz (11./6:16) stehen einträchtig nebeneinander. Allerdings müssen sie, wie auch der zweite Neuling SV Rot-Weiß Sager (12./2.20), um den Klassenerhalt bangen. Wie an der Spitze wird es bis zum Saisonschluss auch um den Klassenerhalt einen harten Kampf geben.

Tabelle Halbserie

01. SG Kurort Hartha 11 9 1 01 348:262 19:03

02. HSV Lok Pirna Dresden II 11 9 1 01 307:265 19:03

03. HSV Weinböhla 11 9 0 02 298:253 18:04

04. ESV Dresden 11 6 1 04 301:266 13:09

05. Radeberger Sportverein 11 5 2 04 311:325 12:10

06. VfL Waldheim 54 11 5 1 05 318:314 11:11

07. SV Niederau 1891 (N) 11 5 1 05 313:309 11:11

08. TBSV Neugersdorf 11 4 1 06 292:320 09:13

09. Radebeuler HV 11 2 2 07 300:324 06:16

10. SG Zabeltitz/Großenhain 11 2 2 07 297:321 06:16

11. HSV 1923 Pulsnitz 11 3 0 08 264:312 06:16

12. SV Rot-Weiß Sagar (N) 11 1 0 10 265:343 02:20

