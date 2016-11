Sorgen wegen Bismarckturmbau Der Baubeginn an der Treppe ist verschoben. Anwohner fürchten, dass auch das Parkproblem nicht rechtzeitig geklärt wird. Sie klagen über chaotische Zustände.

Hier am Bismarckturm sollen im Frühjahr 2017 die Arbeiten für den Einbau der Treppe beginnen. Auch die Außenanlagen werden gestaltet. © Norbert Millauer

Auch ohne Treppenlauf ist die Spitzhausstraße oft komplett zugeparkt, sagte Uwe Forke im Ortschaftsrat Wahnsdorf. Das ärgert nicht nur die Anwohner, sondern auch Besucher des Restaurants Spitzhaus. Und richtig gefährlich kann es werden, wenn Rettungskräfte dort durch müssen. Egal, ob Krankenwagen, Polizei oder die Feuerwehr.

Die Lage um Bismarckturm und Spitzhaus bewegt die Wahnsdorfer bei fast jeder Ortschaftsratssitzung. Vor allem deshalb, weil sich viele Autofahrer nicht an die Regeln halten. Indem sie die Verkehrsschilder wie Spielstraße ignorieren, viel zu schnell unterwegs sind oder ihr Fahrzeug einfach irgendwo abstellen. Vor allem deshalb haben die Wahnsdorfer die Pläne zum Bau einer Treppe im Bismarckturm von Anfang an kritisch begleitet. Der Verein für Denkmalpflege und neues Bauen hatte den Treppeneinbau angeschoben, um Turm und Umfeld attraktiver und Radebeul um einen Anziehungspunkt reicher zu machen. Und um die ursprüngliche Idee des Denkmals zu vollenden. Denn in dem Turm war schon mal eine Treppe geplant, sagt Vereinschef Jens Baumann. So hat der Denkmalpflegeverein Geld dafür gesammelt. Viel Geld, unter anderem durch den Verkauf der Stufen – insgesamt 83, eine für jedes Lebensjahr des Reichskanzlers. Inzwischen sind alle Stufen vergeben.

Dem Verein zufolge sind inzwischen Spenden in Höhe von 241 700 Euro eingegangen. Nicht nur für die Treppe, sondern auch für Aussichtsplattform, Eingangstür, Beleuchtung und Multimediainstallation. Die gesamte Summe soll an die Stadt gehen, die als Turmeigentümer auch Bauherr sein wird. Die Stadträte müssen die Annahme der Spende noch beschließen, sagt OB Bert Wendsche (parteilos). Das wird jetzt vorbereitet. Danach geht es in die Ausschreibung. Wenn möglich, soll am 1. April 2017, dem 202. Geburtstag Bismarcks, der Startschuss für den Bau fallen, sagt Baumann. Die Einweihung könnte dann am 2. September erfolgen, so das Ziel des Vereins. An dem Tag im Jahr 1907 war der Turm eingeweiht worden.

Allerdings zogen sich die Bemühungen um den Einbau länger hin als geplant. Im Juni hieß es noch: Beginn im Herbst. Das ist aufs kommende Frühjahr verschoben, so der OB. Was mit der Schenkungssteuer zusammenhängt, von der anfangs gar keine Rede war. Doch plötzlich wurde diskutiert, dass diese Steuer anfällt. Damit hatte niemand gerechnet, so Baumann. Stadt und Verein haben schließlich doch noch erreicht, dass die Steuer erlassen wird, auch wegen des Denkmalschutzes.

Dass der Baustart tatsächlich näherrückt, sorgt für Unruhe unter den Wahnsdorfern. Der Bau könne nur ausgelöst werden, wenn mit dem Umfeld alles klar ist, hieß es im Ortschaftsrat. Und das müsste es eigentlich auch. Denn mit der Vorstufe zum Bebauungsplan haben sich die Stadträte vor einem knappen halben Jahr grundsätzlich auch dazu bekannt, die Verkehrssituation zu klären, sowohl für parkende als auch fahrende Autos rund um den Turm.

Eine Umfahrung soll die Probleme auf der Spitzhausstraße deutlich entschärfen. So wird die Straße im südlichen Abschnitt zur Einbahnstrecke, die am Spitzhaus wieder zurückführt, durch das Gelände einer Gärtnerei auf die alte Trasse. So wollen die Planer den Verkehr ordnen. Auch deshalb, weil das Wenden am Spitzhaus kaum möglich ist. Ein neuer Parkplatz schafft mehr Stellmöglichkeiten für Pkw, zwei Busplätze und eine öffentliche Toilette, so die Vorstellungen der Stadt. Künftig soll hier auch mal ein Nahverkehrsbus halten.

Der Ortschaftsrat setzt auf diese Variante. Das Vorhaben Bismarckturm biete die einmalige Chance, die belastende Situation am Spitzhaus zu klären. Das sei nur über die Gärtnerei möglich, hieß es.

Ohne andere Verkehrsführung, ohne Umfahrung werde es keine Zustimmung zum Bau geben, bekräftigt der OB. Er steht weiter zum Gesamtpaket und hofft, dass zwischen Treppeneinbau und endgültiger Lösung für fließenden und ruhenden Verkehr nicht all zu viel Zeit vergeht. Eine zeitgleiche Umsetzung hält er für illusorisch. Dann könne erst viel später gebaut werden. Er hofft, dass der Bebauungsplan im nächsten Jahr so weit ist, dass er durch Stadtratsbeschluss Gültigkeit erlangen kann. Dann werde die Finanzierung geklärt.

Die Gestaltung der Außenanlagen des Turms erfolgt unabhängig davon, sagt der OB. Auf der Südseite sind kleinere Eingriffe vorgesehen, auf der Nordseite werden sich größere Veränderungen ergeben. Dort sollen unter anderem eine Wiese und ein Pflasterweg angelegt werden. Die Planung dafür ist abgeschlossen.

