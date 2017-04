Sorgen um das Supertalent Die Karriere von Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein ist ins Stocken geraten. Auch in China kann der Sauber-Pilot nicht starten.

Pascal Wehrlein muss zum zweiten Mal in dieser Saison zuschauen. Der 22-jährige Worndorfer gibt damit weiterhin Rätsel auf. © dpa

Der Seuchenstart von Pascal Wehrlein lässt auch Toto Wolff alles andere als kalt. „Ich fühle mit Pascal, da er so viel Pech hatte“, sagte der Mercedes-Motorsportchef vor dem Großen Preis von China – immer noch in dem Glauben, Wehrlein würde in Shanghai nach seiner Verletzung endlich hinter dem Lenkrad seines Saubers sitzen. Doch daraus wird wieder nichts. Der 22-Jährige verpasst nach dem Saisonstart in Australien auch das zweite Rennen der Formel-1-Saison im Reich der Mitte.

„Das Wichtigste ist für mich, dass ich sehr hart und intensiv trainiere, um meine Leistung so schnell wie möglich 100-prozentig abrufen zu können. So bin ich dann gut vorbereitet für meinen ersten vollumfänglichen Grand-Prix-Einsatz für das Sauber-Team“, wurde Wehrlein in einer Pressemitteilung seines Rennstalls zitiert.

Wann der Worndorfer, der in China erneut durch den Italiener Antonio Giovinazzi ersetzt wird, sein Comeback gibt, ist offen: „Ich hoffe, dass es bereits in Bahrain der Fall ist. Spätestens für den Großen Preis von Russland sollte ich aber wieder in bester körperlicher Verfassung sein.“ Von außen betrachtet erscheint es wahrscheinlicher, dass Wehrlein beim Rennen in Sotschi am 30. April zurückkehrt, da die Formel 1 nach dem Bahrain-Rennen erst noch zwei Tage in dem Wüstenstaat testet.

Wehrleins Startverzicht gibt einige Rätsel auf. Immerhin hatte der für seine Vorsicht bekannte Autoweltverband Fia dem Feinmechaniker schon am 23. März nach einer ärztlichen Untersuchung die Starterlaubnis für das erste Rennen in Melbourne erteilt. Zuvor hatte Wehrlein an den Testfahrten vom 7. bis 10. März in Barcelona teilgenommen. Seit einiger Zeit arbeitet er mit dem ehemaligen Physiotherapeuten von Ayrton Senna an seiner Fitness. Doch auch für China ist sein Trainingsrückstand laut offizieller Sprachregelung zu groß.

Wehrlein gilt in der Szene als großes Talent. Der 22-Jährige wird seit Jahren von Mercedes systematisch gefördert, der Silberpfeil-Zögling wurde 2015 mit der Traditionsmarke jüngster DTM-Champion der Geschichte. 2016 schaffte er bei Manor eine ordentliche Debütsaison in der Formel 1, doch seit einigen Monaten ist die rasante Karriere ins Stocken geraten. Erst verweigerte Wolff Wehrlein den Platz bei Mercedes als Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg, dann verletzte sich Wehrlein beim Race of Champions. Die Schwere der Blessur wurde nie offiziell kommuniziert, verdammt ihn nun aber schon im zweiten Rennen zum Zuschauen.

„Ich bin nicht fit genug, um meine maximale Performance über eine komplette Renndistanz abzuliefern. Das aber ist genau mein Anspruch.,“ Dafür ist eine optimale Vorbereitung unerlässlich. Nach der Regelreform rasen die neuen Autos schneller durch die Kurven. Die höheren Fliehkräfte erfordern von den Piloten eine starke Nackenmuskulatur. Dennoch war es eine für Formel-1-Fahrer ziemlich ungewöhnliche, wahrscheinlich vernünftige, vor allem aber mutige Entscheidung von Wehrlein. In dessen Abwesenheit bot der ein Jahr ältere Ersatzmann Giovinazzi mit Platz zwölf eine starke Vorstellung.

„Eine sehr beeindruckende Leistung von Antonio in seinem ersten Formel-1-Rennen. Er hat gezeigt, welches Potenzial in ihm und in dem Auto steckt“, sagte Sauber-Teamchefin Monisha Kaltenborn. Sie setzt Wehrlein unter Druck. Es sollte wohl bedeuten: Auch der Deutsche mit den großen Anlagen ist zu ersetzen. (sid, mit dpa)

