Sorgen um Beckenbauer Der Fußball-Kaiser leidet unter der Affäre um die WM 2006 in Deutschland. Das zeigt eine Dokumentation im Fernsehen.

Eine der letzten Aufnahmen von Franz Beckenbauer in der Öffentlichkeit: Der Ehrenpräsident des FC Bayern geht am 14. Mai 2016 winkend durch die Münchner Arena. © dpa/Andreas Gebert

Am Ende ist er doch noch zu sehen. Langsam, weit nach vorn gebeugt, schlurft Franz Beckenbauer aus dem Restaurant von Fernsehkoch Alfons Schuhbeck und gerät direkt in die Fänge der ARD-Autoren. Ob man mit ihm reden könne. „Nein“, entgegnet der verloren gegangene Kaiser höflich, „ich muss da rein“.

Wieder kein Interview – das geht den Machern der neuen Dokumentation über Franz Beckenbauer mit dem Titel „Der Fall des Kaisers“ häufiger so. Dennoch schafft der Film, den das Erste am späten Dienstagabend nach dem DFB-Pokal sendete, eine interessante Annäherung an das jetzige Leben der ehemaligen Lichtgestalt, deren Rückzug nach dem Skandal um die Fußball-Heim-Weltmeisterschaft 2006 und privaten Rückschlägen Fragen aufwirft.

Weggefährten sind irritiert. „Ich mache mir große Sorgen, denn nach allem, was ich höre, ist ein Mensch, der so in der Öffentlichkeit stand, wie das bei Franz Beckenbauer der Fall war, nun – auf eigene Veranlassung – aus der Öffentlichkeit verschwunden“, betont der einstige Sportkommentator und jetzige Fernsehexperte Marcel Reif, der jahrelang mit Beckenbauer zusammengearbeitet hat.

„Der Stress, die Geschichten – sowohl im Privaten als auch mit der WM-Vergabe 2006 – haben ihn natürlich mitgenommen“, erklärt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der Beckenbauer vor einigen Wochen getroffen hat. „Er sieht nicht mehr so frisch aus wie vorher“, meint Matthäus, aber „von der Art und Unterhaltung sowie vom Lächeln her“, sei Beckenbauer „der Alte geblieben“.

Die Reportage begibt sich für die Dauer einer Fußball-Halbzeit auf Spurensuche nach dem Ex-Helden und stellt die Frage, wann sich die Öffentlichkeit von einem Idol abwendet. Für Beckenbauers früheren Mitspieler Paul Breitner ist das kein Thema: „Ich sehe mich als denjenigen, der nicht ein Haar über Franz krumm werden lässt – null.“ Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber sagt: „Wenn ein Freund einen Fehler gemacht hat, bleibt er trotzdem ein Freund.“ Im Oktober 2015 hatte das Hamburger Nachrichtenmagazin Spiegel die WM-Affäre um Beckenbauer aufgedeckt. Seitdem fragt sich die Nation, ob mit einem Betrag in Höhe von 6,7 Millionen Euro die WM-Ausrichtung 2006 gekauft wurde. Der einstige DFB-Pressesprecher Harald Stenger geht zwar davon aus, dass der Skandal unter den Teppich gekehrt werden sollte, betont aber auch, bis jetzt sei nicht bewiesen, „dass die WM-Vergabe gekauft wurde“.

Beckenbauer schweigt, und das machen sie ihm zu Recht zum Vorwurf. Zunächst scheitern alle Versuche der Redakteure, an ihn heranzukommen. Sven Kaulbars und Ole Zeisler fahren nach Salzburg und Kitzbühel, befragen Nachbarn, doch keiner weiß etwas. Der 72-Jährige ist abgetaucht und hat offenbar schwer am Leben zu tragen.

Der Tod seines Sohnes Stefan, der den Kampf gegen einen Hirntumor im Alter von 46 Jahren verloren hat, zehrt an seinen Kräften – genauso wie zwei Herzoperationen, die er über sich hat ergehen lassen müssen. „Der Erfolg relativiert sich, wenn die Wirklichkeit des Lebens einen einholt“, erklärt der CSU-Politiker Stoiber, der auch zu den Mitgliedern des Aufsichtsrates beim FC Bayern München gehört.

Dass aber auch die deutsche Mentalität mit ihrem ewigen Nachkarten Schuld an dem Verschwinden des Kaisers habe, thematisiert der Beitrag ebenfalls. Breitner sieht eine deutsche Veranlagung, „ja keinen ausbrechen zu lassen, jeden runterzuholen, auf die eigene Ebene.“ Und wenn der Deutsche dann eine Chance sieht, „dann macht er das – brutal wie wahrscheinlich kein anderer“.

Als Bewunderer des Fußballers Beckenbauer outet sich Sportphilosoph Gunter Gebauer. Vom Funktionär Beckenbauer habe er allerdings nie etwas gehalten. Der Wissenschaftler wünschte Beckenbauer, „dass er einen guten Freund und Mentor hat, der ihn an die Hand nimmt und bespricht, was er jetzt noch tun kann, um die Reste seines Ansehens zu retten und die guten Seiten seiner Persönlichkeit in die Öffentlichkeit tragen zu können“. (sid)

zur Startseite