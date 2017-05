Sorgen-Schornstein abgerissen Der Schulhof des Städtischen Gymnasiums war fast anderthalb Jahre lang gesperrt. Nun ist ein Ende in Sicht.

Die Schüler des Städtischen Gymnasiums können bald wieder den kompletten Schulhof am Haus Pestalozzi in Beschlag nehmen. Bauamtsleiterin Ina Nicolai geht davon aus, dass „das Thema“ Ende Mai Geschichte ist. Das teilte sie jetzt in der Sitzung des Bauausschusses mit. In den letzten Monaten hatte ein maroder Schornstein der Schulleitung und der Stadtverwaltung Sorgen bereitet. Die Esse wurde nun abgetragen. Ein neuer Schornstein in verkleinerter Dimension soll den einst bröckelnden Vorgänger bald ersetzen. Die historische Optik muss dabei aus Gründen des Denkmalschutzes erhalten bleiben.

Grundschule wird trockengelegt

Weil im Dezember 2015 die ersten Brocken vom Dach auf den Schulhof gefallen waren, wurde ein Teil der Fläche aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Ausgelöst wurden die Schäden wohl durch kondensierte Feuchtigkeit nach dem Einbau eines Blockheizkraftwerkes im Jahr 2009.

Nicht nur am Städtischen Gymnasium wird derzeit gearbeitet: Auch an der ersten Grundschule „Käthe Kollwitz“ geht es laut Bauamtsleiterin Nicolai voran. Arbeiter haben Gräben an der Außenwand am Rathausplatz ausgehoben. Das Gebäude muss trockengelegt und nach unten hin abgedichtet werden. Neben der Trockenlegung stehen noch die Dämmung und die Fenstersanierung an. Die Stadt erhält für die Baumaßnahmen Fördermittel vom Land.

