Sorgen mit der Siedlung Die Birnenallee soll teilweise asphaltiert werden. Und das auch noch notdürftig. Nicht jeder im Gemeinderat ist damit glücklich.

Bürgermeisterin Susann Frentzen wirbt hier für das neue Baugebiet in Strießen. © Symbolbild/Brühl

Die neue Eigenheimsiedlung Strießen-Süd hat im Priestewitzer Gemeinderat für Diskussion gesorgt. Momentan ist dort eine Straße geplant, die von der Dorfstraße zur Birnenallee reicht. Letztere ist nur eine Art Feldweg.

Damit später einmal größere Lkw wie zum Beispiel Möbeltransporter und Müllfahrzeuge in die neue Siedlung reinfahren können, ohne wenden zu müssen, soll die Birnenallee eine Asphalt-Spritzdecke erhalten. „Damit es nicht staubt“, sagt Jörg Heller, der die Grundstücke in Strießen-Süd an zahlungskräftige Familien verkaufen will. „Wir gehen also auch auf die bisherigen Anrainer ein“, so der Großenhainer Makler. Der aufgewirbelte Dreck von Fahrzeugen, die dann die Birnenallee nutzen, soll die Nachbarn nicht verärgern.

„Das ist kein offizieller Weg, sondern soll für die Anwohner befahrbar sein“, sagt Bürgermeisterin Susann Frentzen. Doch genau das glaubt nicht jeder. Auch nicht Gemeinderatsmitglied Joachim Wilzki. Er ist sich sicher, dass es zu einem Durchgangsverkehr kommt, wenn die Birnenallee eine Spritzdecke erhält. „Die Straße wird dann mehr genutzt, als es jetzt dargestellt wird“, sagt er. „Deshalb brauchen wir eher einen grundhaften Ausbau der Birnenallee.“ Sprich: Ein ordentlicher Unterbau mit einer 30 Zentimeter starken Frostschutzschicht und darüber eine richtige Asphaltstraße, die nicht sofort wegbricht, wenn Lkw drüberfahren.

„Das wäre wesentlich teurer“, entgegnet Heller. Er schätzt die Kosten auf mindestens das Fünf- bis Sechsfache im Vergleich zum Spritzasphalt. Die Investoren, die Strießen-Süd auf ihre Kosten erschließen, unter ihnen der Großenhainer Unternehmer Wolfgang Bothur, haben kein Interesse daran. Schließlich sei der dreilagige Spritzasphalt auf der Birnenallee ihr Entgegenkommen. Normalerweise wäre das die Aufgabe der Gemeinde.

„Ich glaube nach wie vor, dass ein Wendekreis die bessere Variante ist“, sagt Wilzki. Dann wäre der Spritzasphalt auf der Birnenallee nicht notwendig. Doch ein Wendekreis hätte zur Folge, dass am Ende der neuen Siedlung ein oder zwei Grundstücke kleiner ausfallen würden, um auch größeren Fahrzeugen das Wenden zu ermöglichen. Das wollten die Investoren aber nicht, weswegen es zu dem Kompromiss kam.

Auch der Bauplaner, den Heller zur Gemeinderatssitzung mitgebracht hatte, verteidigt die Spritzdeckenvariante. „Auf der Birnenallee fahren ja nicht dauernd Lkw entlang“, sagt er. Außerdem habe sich die Spritzdecke bewährt. Sie soll in drei Lagen aufgespritzt werden und 15 Jahre halten.

