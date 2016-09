Sorgen mit den Gullys Die Stadt Freital hat an mehreren Stellen Schäden bei den Abdeckungen festgestellt – kein neues Problem.

Die maroden Gully-Deckel wurden überall in Freital farbig markiert. Sie werden nun ausgetauscht. © Karl-Ludwig Oberthür

Nein, das ist kein neues Kunstprojekt, um Freitals Straße bunter zu machen. Bei den farbig markierten Gully-Deckeln, die derzeit überall im Stadtgebiet zu sehen sind, handelt es sich um die Vorboten anstehender Bauarbeiten. Wie die zuständigen Technischen Werke Freital (TWF) mitteilen, müssen etwa 50 bis 70 der sogenannten Schachtabdeckungen ausgetauscht werden. Die Schäden seien bei routinemäßigen Kanalreinigungsarbeiten und Netzkontrollen festgestellt worden, sagt die Abteilungsleiterin Abwasser Katrin Braune. Zudem habe es Beschwerden von Bürgern gegeben. Anschließend wurden die beschädigten Gully-Deckel markiert.

Betroffen sind zum Beispiel Abdeckungen an der Ecke Dresdner Straße/Wilsdruffer Straße, auf der Umgehungsstraße, auf der Tharandter und der Hainsberger Straße. An diesen Stellen haben sich die Gullys zum Beispiel so abgesenkt, dass sie eine Gefahr für die Felgen der darüberfahrenden Autos werden.

Bei den anstehenden Bauarbeiten muss die Asphaltdecke ringsherum abgefräst und erneuert sowie die Schachtabdeckung komplett oder in Teilen ausgetauscht werden. Das kostet etwa tausend Euro pro Gully. „Die Lebensdauer der Schachtabdeckungen ist generell ein Schwachpunkt“, sagt Braune. „Wir widmen diesem Detail seit Jahren größte Aufmerksamkeit.“

Zum Beispiel macht die Stadt den zuständigen Firmen bestimmte Vorgaben beim Material der Gullys. Aber je nach Lage der Abdeckungen in der Straße und der jeweiligen Verkehrsbelastung sei der Gully immer eine Schwachstelle, so Braune.

Wann genau die jetzt festgestellten Mängel behoben werden, ist noch offen. Teilweise sei die Reparatur erst im Lauf e des Jahres 2017 möglich, so Braune. Zum Teil müssen sich Autofahrer deswegen auf größere Behinderungen und Staus einstellen. Je nach Lage des Gully-Deckels seien umfangreichere Sperrungen und Umleitungen nötig.

zur Startseite