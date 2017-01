Sorgen Flugshows für Verkehrsprobleme? Wenn in Lawalde die Falken fliegen, parken Besucher dicht an der Hauptstraße. Das ruft den Gemeinderat auf den Plan.

Der Lawalder Falkner Christian Siegert lockt mit seinen gefiederten Freunden zahlreiche Besucher an. Einen Parkplatz zu finden fällt da manchmal schwer. Foto:Archiv/ Weber

Falkner Christian Siegert hat sich mit seinen Flugshows einen Namen gemacht. Immer dann, wenn Siegert Falken, Bussarde und Co. aus ihren Voilieren holt, kommen Hunderte Schaulustige extra deswegen nach Lawalde gefahren. Derzeit haben Siegerts gefiederte Freunde Winterpause. Im Gespräch sind sie dennoch.

Im Lawalder Gemeinderat ist kürzlich darüber diskutiert worden, ob während der Flugshows noch die Verkehrssicherheit in der Gemeinde gewährleistet werden kann. Als Stein des Anstoßes haben die Räte die Parksituation während der Veranstaltungen genommen. Zahlreiche Besucher würden ihre Autos nämlich entlang der Schönbacher Straße nahe dem Friedhof parken, so die Gemeinderäte. Sie haben sich gefragt, ob es zur Zufriedenheit von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern sei, wenn aller vier Wochen zu den Flugshows die Straße voll mit Autos sei. Zudem ließe sich die Kurve am Friedhof durch die Parkenden schwer einsehen, so die Räte.

Im Beisein von Falkner Siegert ist in der Ratssitzung deswegen die Frage gestellt worden, ob die Situation künftig entschärft werden könnte. Zum Beispiel durch das Aufstellen von Verkehrsschildern. Siegert sieht aber wenig Spielraum. „Ich darf keine Schilder aufstellen. Das wäre doch ein unerlaubter Eingriff in den Straßenverkehr“, sagt der Falkner. Die parkenden Autos an der Schönbacher Straße stuft er derweil nicht als ein Problem ein, das dringend behoben werden müsste. „In den vergangenen sechs Jahren hat es noch nie Probleme oder Beschwerden gegeben“, sagt Siegert. Damit zu den Flugshows alle Besucher einen Parkplatz finden und geordnet parken, würde er außerdem immer einen Mitarbeiter abstellen, der seine Gäste einweist.

Alternativen zum Straßenrand nahe dem Lawalder Friedhof gibt es dennoch. „Als Gemeinde stellen wir die Parkplätze an der Feuerwehr, am Fremdenverkehrsamt, am Sportplatz und den Friedhofparkplatz zur Verfügung“, so Bürgermeisterin Nadja Kneschke (parteilos). Andere Möglichkeiten würde es aber nicht geben.

Ob die Flugshowgäste diese Flächen nutzen, wird sich bei der ersten Veranstaltung im neuen Jahr zeigen. Am 30. April lässt Christian Siegert dann wieder seine Greifvögel von der Leine.

www.greifvogelwarte-oberlausitz.de

zur Startseite