Sorgen am Elsternweg Der geplante Bau von drei Einfamilienhäusern in Rauschwalde stößt auf Kritik. Denn das Baugrundstück hat es in sich.

Unscheinbare Wiese, die es aber in sich hat: die Streuobstwiese am Elsternweg im Görlitzer Stadtteil Rauschwalde. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Wenn die Sonne jetzt frühmorgens langsam über die Dächer steigt und ihre schon wärmenden Strahlen über die Wiese sendet, dann ist zu erahnen, welchen Reiz der Streifen Grün am Elsternweg hat. Nichts stört den Blick vom Caritas-Altenheim hinüber zur evangelischen Kirche, ein paar Bäume stehen auf der Streuobstwiese. „Im Sommer ernten wir gern das Obst“, erzählt ein Anwohner vom benachbarten Gut beim Bürgerrat Rauschwalde. Zum Spielen für die Kinder eignet sich das Areal zudem.

Doch könnte das bald anders sein. Denn der Stadtrat hat im Januar ein Bauplanungsverfahren gestartet, damit an dieser Stelle entlang des Elsternweges drei Einfamilienhäuser, vermutlich ein- bis zweistöckig, gebaut werden dürfen. Den Antrag hat die Firma Launer & Drechsel GbR gestellt, die die Grundstücke besitzt, zu denen auch ein Teil der Streuobstwiese gehört. Torsten Launer aber versichert gegenüber der SZ, dass die drei Gebäude mit so wenigen Eingriffen wie nötig in die Natur errichtet werden sollen. Zumal die Behörden sehr darauf achten, dass nicht zu viel des Grünen zerstört wird.

Tatsächlich sieht man der Wiese nicht an, was sie für die Einwohner von Rauschwalde und Biesnitz leistet. Der frühere Stadtrat Raphael Schmidt erinnert sich an seine Zeit im städtischen Umweltausschuss. Damals hielt der Görlitzer Umweltbericht fest, dass es wichtig sei, diese Grünflächen zu erhalten. Sie dienen der Durchlüftung der Stadt und sind sogenannte Kaltluftentstehungsflächen. Sie vermindern also die Aufheizung der Stadt an heißen Sommertagen. Insbesondere am St.- Carolus-Krankenhaus. „Grünland – und hier im Besonderen Umweltschutz-Gebiete – sind zu erhalten“, findet Raphael Schmidt. Umweltbelange nehmen auch schon bei der vorgezogenen Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange breiten Raum ein. So besteht eigentlich ein Beeinträchtigungs- und Bebauungsverbot des Biotops. Auch der neue Flächennutzungsplan, der in Arbeit ist, sah an dieser Stelle ursprünglich keine Bauten vor. Jetzt heißt es von der Stadt: Der Vorentwurf für den neuen Flächennutzungsplan ist veraltet und damit nicht relevant. Ohnehin kann dieses Bebauungsverbot nur verändert werden, wenn in einem Vertrag ein entsprechender Ausgleich nachgewiesen wird. Auch müssen für den Artenschutz einheimischer Tiere geeignete Gehölze für die geplanten Grundstücksabgrenzungen gesetzt werden. Ebenso ausführlich werden Auflagen für alle Fragen rund um das Wasser behandelt. So gibt es in einzelnen Fachämtern des Rathauses durchaus Vorbehalte gegen eine Nutzung des Geländes für Bauzwecke. Zumal auch der Elsternweg vor den neuen Gebäuden von drei auf 4,75 Meter erweitert werden muss.

Das diffizile Gelände sollte schon einmal überbaut werden. Damals waren Mehrgeschosser vorgesehen, sagt Torsten Launer. Er selbst hatte damit nichts zu tun, erwarb erst später das Gelände. Weil die jetzt geplante Bebauung viel weniger in die Natur eingreift, nur drei statt acht Grundstücke bebaut werden, rechnet sich Launer gute Chancen aus, dass sein Projekt am Ende doch noch genehmigt wird. „Wir stehen erst ganz am Anfang des Planungsverfahrens“, sagt Städtebau-Chefin Hanka Liß vor dem Bürgerrat. Auch Oberbürgermeister Siegfried Deinege verteidigt die Entscheidung des Stadtrates, das Verfahren mit dem sogenannten Aufstellungsbeschluss für den nötigen Bebauungsplan zu eröffnen, gegen die Kritik aus den Reihen der Bürger: „Das Gelände ist in Privatbesitz, wir können es nicht enteignen, sondern müssen das Verfahren ganz nüchtern abarbeiten.“ In dessen Verlauf könnten die Bürger auch die Kritik einbringen. Es sei dann an der Verwaltung und letztlich dem Stadtrat, die Einwände zu bewerten und zu entscheiden.

Die Stadt steckt in der Bredouille. Auf der einen Seite hört sie immer wieder die Kritik, meist von Familien, es gebe nicht genügend Bauland für Eigenheime. Versucht sie dann, mit manchem Kompromiss die wenigen freien Flächen im Stadtgebiet für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen und damit der drohenden Abwanderung der Familien ins nahe Umland zu begegnen, ist es auch wieder nicht recht. Für den Elsternweg spricht aus Sicht der Investoren, dass es sich um eine gute Wohnlage handelt und dass auch bereits Bauinteressenten vorhanden sind. Doch für die Kritiker wiegt die Streuobstwiese mit ihren stadtklimatischen Auswirkungen schwerer. Sogar an die Gründung einer Bürgerinitiative denken sie. Nun überlegt auch der Bürgerrat Rauschwalde darüber nach, den Protest zu unterstützen. „Das könnten wir in unsere Arbeit dieses Jahr aufnehmen“, sagt Christiane Schulz vom Bürgerrat.

