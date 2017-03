Sorge um neues Anwohnerparken Ab Juni stehen im Wohngebiet zwischen Sachsenplatz und Arnoldstraße die Parkuhren. Bewohner zahlen weniger. Das könnte neue Probleme bringen.

Lange haben die Bewohner in der Johannstadt gehofft. Die einen, dass die Bewohnerparkzone endlich eingerichtet wird und damit das Parkchaos verschwindet. Die anderen, dass sich die Stadt noch mehr Zeit nimmt mit dem Vorhaben und das Parken kostenlos bleibt. Schon vor Jahren wurden die neuen Zonen vorgestellt. Bisher scheiterte die Umsetzung jedoch am Personalmangel im Rathaus. Der scheint nun gelöst.

Ab Juni gilt die neue Parkzone zwischen Käthe-Kollwitz-Ufer, Arnoldstraße, Gerokstraße und Sachsenallee. Gäste im Karree müssen einen Parkschein ziehen, Anwohner können einen Parkausweis beantragen. Die Begeisterung darüber ist gering. Vor allem Gewerbetreibende in dem Gebiet sowie Menschen, die hier arbeiten, ärgern sich. Prominenter Vertreter ist Fährgartenchef Jens Bauermeister. Auch seine Mitarbeiter kommen mit dem Auto und haben ab Juni ein größeres Problem bei der Parkplatzsuche. Dabei könnte es noch schlimmer sein. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung gleich zwei Parkzonen geplant. Dann wären auch die Straßen bis zur Fetscherstraße betroffen gewesen.

Und auch Anwohner sorgen sich. „Schwachsinn! Ich wohne leider auf dem Teil der Blumenstraße, der jetzt noch voller wird, weil kostenlos“, schreibt etwa Sarah Kuhn auf der Facebook-Seite der Sächsischen Zeitung. „Und die Regelung ändert auch nix daran, dass hier immer auswärtige Fahrzeuge, hauptsächlich Dienstwagen, stehen.“ „Das Problem wird damit nicht gelöst, sondern nur verschoben. Parkplätze müssen her“, ergänzt Hannah Leonhardt ebenfalls auf Facebook.

Dagmar Blobelt hat ein ganz anderes Problem. „Ist schade, wo kann ich dann mein Auto abstellen, wenn ich meine Eltern und meinen Bruder spontan am Wochenende besuche?“, fragt sie. „Oder muss ich dann meine 80-jährige Mutter oder meinen kranken Bruder losschicken, um mir bei irgendeiner Behörde einen Besucherausweis holen zu lassen?“ Das dürfen Besucher nicht. Die Stadt vergibt die Parkausweise nur an Personen, die tatsächlich in dem Gebiet wohnen. Die Scheine sind nicht auf ein anderes Auto übertragbar.

Anwohner können ab jetzt ihren Parkausweis beantragen. Der kostet für ein halbes Jahr 20 Euro, für ein Jahr 30 Euro und für zwei Jahre 50 Euro. Das Parkticket am Automaten kostet Montag bis Freitag zwischen 8 und 19 Uhr pro Stunde 50 Cent. Der Tagestarif liegt bei drei Euro. Einzige kostenlose Stelle zum Parken soll der ehemalige Supermarkt-Stellplatz an der Pfeifferhannsstraße sein.

Ab Juni wird sich zeigen, wie sich die Situation im Wohngebiet entwickelt. Wann auch der zweite Teil der Parkzone gültig wird, lässt die Stadt derzeit offen. Informationen zum Anwohnerparken gibt es unter 4884283 oder 4884165.

