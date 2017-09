Sorge um ESC-Gewinner Der Portugiese Salvador Sobral wartet auf der Intensivstation auf ein neues Herz.

Anfang des Monats nahm Salvador Sobral per Video vorübergehend Abschied von seinen Fans. „Es ist für niemanden ein Geheimnis, dass ich eine schwache Gesundheit habe“, sagte er. „Ich kehre bald zurück. Es wird alles gut gehen, niemand soll sich Sorgen machen.“

Seit diesem Wochenende liegt Sobral, der vor vier Monaten in Kiew den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) gewann, auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der Nähe von Lissabon. Der 27-jährige portugiesische Sänger leidet unter Herzrhythmusstörungen, die nach Ansicht seiner Ärzte nicht anders zu lösen sind als durch die Transplantation eines Spenderherzens. Sobral wartet auf ein neues Herz.

Sobrals Leben war nach dem Sieg in Kiew auf den Kopf gestellt worden. Der zurückhaltende Mann war auf einmal ein Star und Nationalheld geworden. Vor ihm hatte noch kein Portugiese den europäischen Liederwettbewerb gewonnen. Jetzt wollte ihn ganz Portugal hören und sich von ihm rühren lassen. Er ging auf Tournee, alle Konzerte waren ausverkauft. Dann kam die Nachricht, dass er drei Konzerte Ende August und Anfang September absagen musste. Sein Herz.

In einem Fernsehinterview sagte er, dass ihm seine Krankheit geholfen habe, „in der Art und Weise, wie ich an die Musik herangehe“. Anfang Mai, noch vor seinem Sieg in Kiew, sagte er in einem Zeitungsinterview: „Wenn ich morgen sterbe, sterbe ich superglücklich.“ Aber noch soll es nicht soweit sein.

